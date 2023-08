Łukasz Kubot w Kozerkach. Legenda debla ciągle gra

41-letni Łukasz Kubot na przestrzeni lat dał fanom tenisa ogromne powody do radości. W grze pojedynczej potrafił dojść do ćwierćfinału Wimbledonu, gdzie stoczył pamiętny polski mecz z Jerzym Janowiczem. Styl gry Kubota na trawie był ceniony przez znawców i nie dziwi, że właśnie na kortach w Londynie odniósł największy indywidualny sukces. Kubot to jednak przede wszystkim wyśmienity deblista. Polak był na pierwszym miejscu rankingu w grze podwójnej, w 2014 roku wygrał Australian Open z Robertem Lindstedtem, a trzy lata później powtórzył ten sukces w Wimbledonie z Marcelo Melo. Teraz kibice zobaczą go w Kozerkach.