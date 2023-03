Polski mecz w Indian Wells już jutro! Może być ich więcej

Magda Linette rozgrywa jak na razie świetny sezon . Polka osiągnęła historyczny sukces docierając do półfinału Australian Open , co zaraz pozwoliło jej na rekordowo wysokie miejsce w rankingu WTA. Później dotarła do ćwierćfinału turnieju w Meridzie, a pod koniec lutego na pierwszej rundzie zakończyła rywalizację w Austin. W Indian Wells zagra zarówno w turnieju singlowym, jak i deblowym.

Polski mecz w Indian Wells w turnieju deblowym. Powtórka może być w singlu

Losowanie sprawiło, że już w pierwszej rundzie rywalizacji deblistek dojdzie do wewnątrz polskiego pojedynku. Magda Linette i Caty McNally zagrają z Alicją Rosolską i Monicą Niculescu. Linette i McNally po raz pierwszy wystąpią wspólnie w rankingowym turniejowym, z kolei dla Rosolskiej i Niculescu jest to powrót do wspólnej gry po ponad 10 latach, bo ostatnio grały w duecie we wrześniu 2012 roku. Rywalkami lepszych z tego pojedynku będzie zwycięska para z meczu Desirae Krawczyk/Demi Schuurs - Petra Martić/Karolina Pliskova.