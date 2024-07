Polski finał to nie koniec. Szczęśliwa "trzynastka", zwrot akcji i radość

O takim miesiącu, jak ten obecny lipiec, Maja Chwalińska marzyła od swojego powrotu do gry wiosną zeszłego roku po półrocznej przerwie spowodowanej operacją kolana. Po to, by znaleźć się w miejscu, w którym już była - właśnie przed urazem. Triumf w turnieju ITF W75 w Montpellier, triumf w podobnych zawodach w Porto, a teraz awans do półfinału zawodów WTA 125 w Warszawie - to wszystko pozwoliło jej już awansować w rankingu live na 152. miejsce, ledwie trzy pozycje od jej rekordowego osiągnięcia.

Reklama