Polski cud we Francji, jedynka za burtą. Ponad 300 miejsc różnicy w rankingu

Miesiąc temu Martyna Kubka pochwaliła się w mediach społecznościowych, że mogła w Warszawie trenować z Igą Świątek, która wróciła do Polki na kilkanaście dni po US Open. Trudno powiedzieć, czy to ten kontakt z czołową zawodniczką świata miał jakiś wpływ na postawę zawodniczki pochodzącej z Zielonej Góry, niemniej 22-latka spisuje się ostatnio fenomenalnie. Dziś w Reims na wschodzie Francji wygrała dziewiąte spotkanie z rzędu. Mało tego, wygrała je w ciągu... dziewięciu dni! I na sam koniec zanotowała życiowe osiągnięcie.