Polski bój o finał rozstrzygnięty. Dramatyczne starcie, kluczowy break po taśmie

Już w czwartek stało się jasne, że dołączy do nich, jako finalistów, trzeci Polak, w jednym półfinale los skojarzył Kamila Majchrzaka i Maksa Kaśnikowskiego. Dzieli ich siedem lat, doświadczenie, ale łączy - zbliżona pozycja w rankingu ATP. Majchrzak wrócił do gry po długim zawieszeniu ledwie pół rok temu, a już wskoczył w rankingu live do grona dwustu najlepszych tenisistów świata. Kaśnikowski mógł to uczynić w przypadku wygranej w piątkowym półfinale.

