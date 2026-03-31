Jak podaje wspomniane źródło, obecnie w grze o przejęcie praw do organizacji WTA Finals pozostały amerykańskie Charlotte oraz Gdańsk. W tym roku turniej ostatni raz odbędzie się w Rijadzie, potem licencja Saudyjczyków wygasa. W najbliższym czasie ma dojść do rozmów z dyrektor generalną WTA Portią Archer.

Wojciech Żaliński: Głęboko wierzę, że w Final Four Ligi Mistrzów zobaczymy trzy polskie zespoły Polsat Sport

WTA Finals w Gdańsku?

Ponoć odbyła się już wstępna wizytacja w ERGO Arenie w Gdańsku, gdzie od 2027 roku miałby zostać ugoszczone najlepsze tenisistki danego sezonu. Po sprawdzeniu obiekt otrzymał zielone światło.

Nie należy zapominać o kwestiach finansowych. Obecnie sama pula nagród wynosi aż 16 mln dol., czyli prawie 60 mln zł. Organizacja WTA jednocześnie pragnie, aby wynagrodzenia dla tenisistek z roku na rok były jeszcze większe.

Do niedawna w walce o organizację zawodów miała być Praga, jednak - według "Przeglądu Sportowego Onet" stolica Czech "wypadła z grona kandydatów". Obecnie ma liczyć się tylko Gdańsk i wspomniane Charlotte, gdzie Amerykanie od dawna pragną zająć się dużym tenisowym wydarzeniem.

Zobacz również: Andrzej Grupa

Na korzyść Polski mogą jednak wpłynąć kwestie geograficzne, Gdańsk to jedno z rozpoznawalnych miast Europy. Co więcej, WTA Finals nie zawitało na Stary Kontynent od 2013 roku, kiedy turniej rozgrywany był w Stambule. Później turniej gościł kolejno w Singapurze, Shenzhen, Guadalajarze, Fort Worth, Cancun i Rijadzie (w 2024 i 2025 roku).

Kto wie, być może przyszłoroczna edycja odbędzie się w naszym kraju. "W grę wchodzi licencja na co najmniej trzy lata (2027-2029). Decyzja ma zapaść pod koniec kwietnia" - czytamy. Najpóźniej ma zostać ogłoszona podczas Roland Garros. W ostatniej edycji triumfowała Jelena Rybakina, która ograła Arynę Sabalenkę 6:3, 7:6 (0).

Niemcy - Ghana. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport