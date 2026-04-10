Polska - Ukraina w Billie Jean King Cup. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Polska - Ukraina w ramach Billie Jean King Cup rozpocznie się dzisiaj o godzinie 16:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Polska - Ukraina. O której godzinie mecz Polek w Billie Jean King Cup? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Przed nami bardzo ważne spotkanie polskich tenisistek z Ukrainkami w eliminacjach do turnieju finałowego Pucharu Billie Jean King. Już dziś odbędzie się pierwsza część rywalizacji. W składzie polskiego zespołu nie zobaczymy Igi Świątek, która ogłosiła swoją nieobecność pod koniec marca ze względu na zmiany w swoim sztabie.

Liderką reprezentacji Polski w meczu z Ukrainą będzie Magda Linette (WTA 55), która zmierzy się dzisiaj z Martą Kostiuk (WTA 27). Po niej na kort wyjdzie Katarzyna Kawa (WTA 160), a jej rywalką będzie Elina Switolina (WTA 7).

Choć za Polkami przemawia atut własnego kortu, to jednak Ukrainki są faworytkami do zwycięstwa w tym meczu. W ich kadrze znajduje się przecież Elina Switolina, siódma rakieta świata według rankingu WTA i jedna z najlepszych zawodniczek tego sezonu. Ponadto reprezentacja Ukrainy przed rokiem dotarła do półfinału Billie Jean King Cup, w którym po walce przegrała z Włochami. Włoszki ostatecznie sięgnęły po końcowy triumf, wygrywając z Amerykankami w finale.

Magda Linette - Marta Kostiuk, godz. 16:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

Katarzyna Kawa - Elina Switolina, godz. 18:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

Katarzyna Kawa

Elina Switolina

