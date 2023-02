Polska tenisowa nadzieja znów zadziwia! Kolejny finał i spory awans

18-letni tenisista Górnika Bytom w połowie grudnia wygrał w Szarm el-Szejk turniej ITF M15, a w finale ograł notowanego o blisko 800 miejsce wyżej od siebie Hindusa Mukunda Sasikumara. To już było spore osiągnięcie, bo przecież Pawelski nie miał wcale łatwego wejścia w dorosły tenis. Owszem, w zmaganiach juniorskich poszło mu w zeszłym roku znakomicie - grał w półfinale singla i debla we French Open, ale już w turniejach ITF wesoło nie było. Od początku roku aż do później jesieni wystąpił w ośmiu różnych turniejach, a bilans to jedna wygrana i osiem porażek. To nie pozwalało mu dźwignąć się w rankingu.