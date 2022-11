Polska tenisistka walczy o Australian Open. Świetny początek w Madrycie!

Polka jest w tej chwili w rankingu WTA na 116. miejscu , a ta pozycja niemal na pewno nie pozwoli na grę w turnieju głównym Wielkiego Szlema. Gdyby Magdalena Fręch wygrała jednak całą rywalizację w stolicy Hiszpanii, dodałaby do swojego rankingu blisko 100 punktów i awansowała w okolice setnego miejsca listy WTA . A to już dawałoby szansę na osiągnięcie australijskiego celu. Problem w tym, że podobnie myśli kilka, jeśli nie kilkanaście zawodniczek sąsiadujących z Polką w rankingu.

Zaskakujące problemy Magdaleny Fręch. Młoda Hiszpanka stawiła zacięty opór!

Nieco inaczej było w decydującej partii, ale Fręch obroniła kluczową piłkę w ósmym gemie, gdy rywalka mogła ją przełamać i doprowadzić do remisu 4-4. Soriano Santiago w wymianie wyrzuciła jednak forhend daleko w aut, a Polka z okazji skorzystała i za chwilę cieszyła się z podwyższenia prowadzenia. W kolejnym gemie zamknęła zaś cały mecz.

Kolejna rywalka dwukrotnie wygrała juniorski French Open. Bardzo dawno temu

W drugiej rundzie rywalką Polki będzie Irina Chromaczowa, która w Madrycie, z wiadomych względów, występuje bez przynależności państwowej. To 27-letnia zawodniczka z trzeciej setki rankingu, która przed laty zapowiadała się na świetną zawodniczkę. Dwukrotnie wygrała w deblu juniorski French Open, a w singlu dotarła w 2011 roku do finału Wimbledonu, by tam ulec 6-7, 5-7 Ashleigh Barty.