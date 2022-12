Polska tenisistka w finale! Będzie spory awans w rankingu

Kužmová w przeszłości była już w TOP-50 rankingu WTA, w Dubaju osiągnęła zresztą swój największy sukces w karierze. Dotarła tam bowiem do ćwierćfinału turnieju WTA 1000, wygrywając po drodze m.in. z ósmą w rankingu Kiki Bertens i późniejszą triumfatorką Australian Open Sofią Kenin. Teraz w rankingu spadła za Magdalenę Fręch i - podobnie jak Polka - próbuje wrócić do czołowej setki. Choćby po to, by mieć pewny start w turniejach głównych Wielkiego Szlema, a i bez kwalifikacji grać w części imprez WTA 250, a nie tylko w turniejach ITF.