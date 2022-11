Polska tenisistka szuka mieszkania na Australian Open. Kto ją ugości?

21-letnia tenisistka to jedna z nadziei polskiego tenisa. W tym roku dotarła do 149. miejsca w rankingu WTA, a rok zaczęła od 339. pozycji. Startowała głównie w turniejach ITF i np. wygrała w Tunezji i Czechach. W zawodach WTA największy sukces to awans do drugiej rundy Wimbledonu, półfinał turnieju w Rumunii.