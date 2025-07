Polska tenisistka przekazała smutną wiadomość. Musiała zrezygnować

23-latka uzupełniła, że obecnie chce się skupić wyłącznie na kwalifikacjach do US Open, czyli ostatniego wielkoszlemowego turnieju w sezonie. Zawody w Stanach Zjednoczonych ruszają 24 sierpnia. - Moim priorytetem jest teraz jak najlepsze przygotowanie się do eliminacji US Open. Dziękuję wszystkim kibicom za nieustanne wsparcie" - dodała.