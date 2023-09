Polska tenisistka przed wielką szansą. Pierwszy krok już wykonała

Iga Świątek kilka tygodni po US Open, w którym odpadła na etapie czwartej rundy i pożegnała się z fotelem liderki rankingu WTA, zameldowała się w Azji, gdzie najpierw przystąpiła do turnieju WTA 500 w Tokio. Po zakończeniu zmagań Polka przeniesie się do Pekinu, gdzie najlepsze zawodniczki świata wystąpią w turnieju rangi WTA 1000. Oprócz wiceliderki światowego zestawienia na kortach na pewno zobaczymy Magdę Linette, a o prawo występu w imprezie walczy też Magdalena Fręch.