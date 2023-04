Polska rewelacja Wimbledonu znów chce zaskoczyć. Ma konkretny plan

Pokonała tę chorobę, ale we wrześniu zeszłego roku poddała się operacji kolana - straciła kolejne sześć miesięcy. Do gry wróciła miesiąc temu i już w drugim turnieju ITF w Říčanach pokonała najlepszą juniorkę świata Lucie Havlíčkovą . Zmagała się jednak z chorobą, dostała wysokiej gorączki i ćwierćfinałowe starcie z Chorwatką Antonią Ružić oddała walkowerem . Wycofała się też z kolejnego turnieju w Słowenii, ale ze zdrowiem wszystko jest już dobrze.

Turnieje niższej rangi mają dać możliwość częstej gry. Później będzie trudniej

Londyn i Paryż ze starym rankingiem. Później ma być już powrót do dawnego

Za tydzień Chwalińska powinna grać w drugim turnieju ITF 25 w Santa Margherita di Pula, a później przeniesie się do Szwajcarii (ITF 60 w Bellinzonie, tam jest na liście zgłoszeń) lub ewentualnie do Słowenii (ITF 60 w miejscowości Koper na Istrii). W pierwszym tygodniu maja będzie w Pradze bronić tytułu z zeszłego roku (ITF 60), a w następnych dniach planuje powalczyć w Trnawie (ITF 100). Dopiero w połowie maja Chwalińska chciałaby się przenieść do Francji, by tam przyzwyczajać się do atmosfery French Open. Od 15 maja może więc próbować, z zamrożonym rankingiem, dostać się do turnieju WTA 125 Trophée ClaTrophée Clarins w Paryżu lub zagrać w ITF 60 w Saint-Gaudens. - Wiele tu będzie zależeć od miejsca w rankingu - twierdzi Szczypka.