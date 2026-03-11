Polska lekcja tenisa w stylu Świątek. 6:0 i 6:0. Mecz zamknięty w 62 minuty

Andrzej Grupa

W cieniu zmagań w Indian Wells odbywają się mniejsze turnieje, o randze 125. Jeden z nich zaczął się już w Austin, areną drugiego jest zaś Belek koło Antalyi. W Turcji przebywają dwie Polki: Katarzyna Kawa rozbiła we wtorek Despinę Papamichail, dziś do rywalizacji przystąpiła Maja Chwalińska. Rozstawiona z "8" 24-latka z Bielska-Białej była zdecydowaną faworytką starcia z Adą Kumru. 17-letnia rywalka dość boleśnie przekonała się, że niemal 1000 miejsc różnicy w rankingu nie jest dziełem przypadku.

Tenisistka Maja Chwalińska
Maja ChwalińskaIMAGO/Alex NicodimGetty Images

Katarzyna Kawa na Riwierze Tureckiej spędza już trzeci tydzień, poprzedni zakończyła na półfinale WTA 125 Megasaray Hotels Open, w obecnym zameldowała się już w 1/8 finału. W efektownym stylu rozbiła Greczynkę Despinę Papamichail 6:1, 6:3, pierwszą piłkę meczową miała po 59 minutach gry.

Podobnego scenariusza, może jeszcze bardziej okazałego w kontekście wynikowym, można się było spodziewać po pierwszym starciu Mai Chwalińskiej. Reprezentantka Polski została w Antalyi rozstawiona z "8" - w drabince trafiła do niej 17-letnia Ada Kumru.

Reprezentantka Turcji dostaje tu bowiem "dzikie karty" - dla niej to okazja na złapanie doświadczenia w starciach z lepszymi tenisistkami. Rok temu była 60. juniorką świata w rankingu ITF, niedawno rywalizowała w juniorskim Australian Open. W Antalyi w dwóch poprzednich turniejach rangi 125 odpadła w pierwszych rundach: najpierw ugrała cztery gemy w starciu z Nurią Brancaccio, później tyle samo w potyczce z Moyuką Uchijimą. Były to mecze nieco ponad godzinne, ze zdecydowaną dominacją jednej ze stron.

    Chwalińska nie uderza mocno - to jej słabość. Jest jednak zawodniczką znakomicie wyszkoloną technicznie, umiejętności gry skrótami czy lobami może jej pozazdrościć wiele zawodniczek z czołówki. A dziś boleśnie o tym przekonała się nastolatka z Turcji.

    WTA 125 w Antalyi. Maja Chwalińska zaczęła kolejny turniej. Ada Kumru z Turcji rywalką w walce o 1/8 finału

    Chwalińskiej zdarzało się w ostatnim czasie odnosić wyraźne zwycięstwa, ale rzadko jej starcia trwają poniżej godziny. To też wynika ze specyfiki gry zawodniczki z Bielska-Białej, nie ma bowiem siły, by szybko zyskiwać przewagę w akcjach. Zamęcza rywalki, zmienia tempo, zmusza przeciwniczki do biegania. Zwłaszcza te, że które też nie są "strzelbami".

    Maja od początku więc "trenowała" młodą rywalkę - często posyłała skróty, a gdy tylko Kumru udało się dobiec i przebić piłkę, już musiała cofać się i bronić przed lobem.

    Maja Chwalińska
    Maja ChwalińskaFoto Olimpik/REPORTERReporter

    Rosła więc przewaga Polki, w tym spotkaniu raczej od początku było jasne, kto wywalczy awans. Pytanie brzmiało, czy Kumru zdoła dobić do średniej z poprzednich spotkań. I tu szybko pojawiły się wątpliwości.

    W czwartym gemie pojawiła się szansa na honorowego gema dla Turczynki - po ładnych akcjach prowadziła 40-30. Tyle że wracający return Polki wyrzuciła w korytarz deblowy. A na kolejną okazję Maja nie pozwoliła. Set zakończył się po 29 minutach, triumfem Polki 6:0. Chwalińska wygrała 27 z 39 akcji.

      Tak samo rosła przewaga Polki w drugiej partii. Tym razem szansa na honorowego gema nadarzyła się przy stanie 4:0 dla Polki, gdy podawała Chwalińska. Kumru była w stanie cierpliwie przebijać piłki na drugą stronę, błędy przytrafiły się naszej zawodniczce. I po jednym z takich forhendów Maja uderzyła w siatkę, zrobiło się 15-40. Za moment jednak ładnym drajwem skończyła kolejną akcję, a później znów wymusiła pomyłkę przeciwniczki. I już była równowaga. A po kolejnych akcjach to jednak Chwalińska podwyższyła na 5:0.

        W swojej karierze Maja wygrała już kilka spotkań "rowerami", czyli 6:0 i 6:0. Ostatnio - nieco ponad trzy miesiące temu w WTA 125 w Quito - w 55 minut rozbiła Tanię Varelę Alvarado, ale też przeciwniczka pojawiła się tam trochę z przypadku.

        A teraz Maja rywalizowała z juniorką, która marzy o występach w zawodowym turze. I po kolejnym gemie już mogła odhaczyć kolejny rower, mecz potrwał 62 minuty. W drugiej partii Kumru ugrała zaledwie dziewięć punktów.

        O ćwierćfinał zawodniczka z Bielska-Białej powalczy w czwartek ze Słowenką Tamarą Zidanšek, którą w poprzednim tygodniu ograła Katarzyna Kawa.

        Antalya 3 (Women)
        1/16 finału
        11.03.2026
        08:35
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Maja Chwalińska
        Maja ChwalińskaAFP7 vía Europa Press/Associated PressEast News
        Tenisistka w czerwonym stroju sportowym odbijająca piłkę rakietą podczas dynamicznej wymiany na korcie.
        Maja ChwalińskaTomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter
