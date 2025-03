Polska "jedynka" zagrała dwie godziny przed Świątek. Demolka, 6:0 w 22 minuty

Od miesiąca Katarzyna Kawa przebywa na terenie Meksyku. Najpierw Polka rywalizowała w turnieju WTA 125 w Cancun. Tam dotarła do ćwierćfinału w singlu i półfinału w deblu. Później przeniosła się do Meridy, by wystartować w kwalifikacjach do imprezy rangi "500". Zmagania w eliminacjach zakończyła na pierwszej rundzie, przegrywając z Emilianą Arango. Reprezentantka Kolumbii sprawiła później sensację, docierając aż do... finału całego turnieju. Uległa w nim 0:6, 0:6 w starciu z Emmą Navarro.

