Polska awansowała do półfinału United Cup. Iga Świątek zaskoczyła wyznaniem

Polska bardzo dobrze spisuje się w turnieju United Cup. Najpierw pokonali przecież Brazylię 3:0, a następnie poradzili sobie z Hiszpanią, zwyciężając 2-1. To dało im pierwsze miejsce w grupie A i ćwierćfinał z reprezentacją Chin.

W nim zarówno Hurkacz i Świątek wygrali swoje mecze w dwóch setach. Rywalką raszynianki była Qinwen Zheng. Co prawda rywalka nigdy wcześniej nie okazała się lepsza od naszej zawodniczki, ale w czterech poprzednich meczach aż w trzech przypadkach dochodziło do decydującego starcia. W środę numer jeden kobiecego tenisa potrzebowała godziny i 34 minut , by wykazać swoją wyższość.