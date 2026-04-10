Wydarzenie rozpoczęło się od oficjalnej ceremonii otwarcia. Gromkimi brawami zostali najpierw przywitani najmłodsi, czyli dzieci od podawania piłek. Tenisowa publiczność wiedziała jak się zachować odpowiadając gromkimi brawami. A jeszcze większy aplauz zgotowano, gdy na efektowanie przygotowany kort z ziemną nawierzchnią, połyskujący brunatną mączką, wymaszerowały obie reprezentacje: tenisistki z Ukrainy i Polski. Na ciepłe przyjęcie mogli liczyć także oficjele, na czele z sędziami.

Efekt Świątek? Kibicami tenisa możemy się chwalić, ale...

Zanim na kort wyszły bohaterki pierwszego starcia, czyli zajmująca 55. miejsce w rankingu WTA Magda Linette i plasująca się na 28. lokacie Marta Kostiuk, organizacyjnie wszystko przypominało najznamienitsze turnieje. Można było poczuć się, jak przystało na wielkie tenisowe święto, do którego od dłuższego czasu odliczaliśmy dni.

Fani ostrzyli sobie zęby, bo choć Iga Świątek od dłuższego czasu poszukuje optymalnej formy, z której sama byłaby w pełni zadowolona, jak przystało na jedną z największych gwiazd polskiego sportu ogniskuje na sobie niesamowitą uwagę. Kapitan naszej drużyny narodowej Dawid Celt robił co mógł, aby czołowa tenisistka świata stanowiła o sile "biało-czerwonych", ale przegrał z okolicznościami.

Zobacz również: Dariusz Ostafiński

Te sprawiły, że zmieniająca trenera z Wima Fissette'a na Francisco Roiga sześciokrotna mistrzyni Wielkich Szlemów, wybrała swój prymarny interes. Musiała to jednak zrobić z wielką klasą, a przede wszystkim zrozumieniem, bo ani Celt, ani żadna z koleżanek z kadry nie kontestowały ruchu obecne czwartej rakiety świata.

Co oznacza brak Igi Świątek, pokazała frekwencja w hali PreZero Arena Gliwice. I od razu wyraźnie zaznaczmy: napisanie w tym przypadku, że świeciła pustkami, byłoby nieprawdą. Nie da się jednak ukryć, że organizacja sportowego widowiska m.in. dlatego odbywa się w tak reprezentacyjnym obiekcie, mogącym pomieścić przeszło 17 tysięcy fanów, bo kibice "przyjeżdżający na Igę" zapewne zapełniliby trybuny do ostatniego miejsca.

W gruncie rzeczy można było sobie wyobrazić, że ostatnie zawirowania wokół Świątek, tym bardziej zmobilizowałyby rozkochanych w niej kibiców. Wierzących, że z wysokości trybun i odległości kilku lub kilkunastu metrów, byliby w stanie doładować swoją ulubienicę tak potrzebną dobrą energią.

Czy bez naszej gwiazdy, w szczelniejszym wypełnieniu trybun, mogły przeszkodzić ceny biletów, zaczynające się od kwoty 150 złotych na dzień meczowy? A może to tylko i aż sprawka piątku, a więc po prostu roboczego dnia tygodnia? O dalsze wnioski mądrzejsi będziemy jutro.

Kibicom, którzy zasiedli na trybunach, trzeba oddać, że potrafili w bardzo zgrany sposób budować doping, a bębny z jednej strony widowni nadawały ton przyśpiewkom. Gdy jednak zaczynały się wymiany, zapadała cisza jak makiem zasiał. "Ale przenikliwy spokój, tu w ogóle nie ma porównania do meczów siatkówki" - zagadnęła mnie jedna z koleżanek, rozkochana również w tej drugiej dyscyplinie. Z puntu widzenia panujących zwyczajów w tym "białym sporcie", na Górnym Śląsku mamy savoir-vivre prima sort!

Z Gliwic - Artur Gac

Magda Linette cc Newspix.pl

Marta Kostiuk, podopieczna polskiej trenerki Sandry Zaniewskiej, awansowała do finału WTA Brisbane William West AFP

Magda Linette - Viktorija Golubic. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport