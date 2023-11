Polki zaczynają finałowy turniej. Trudny rywal. "Możemy wyrządzić szkody"

Początek zmagań w grupie C należał do Kanady. Już w pierwszym meczu doszło do sensacji 18-letnia Marina Stakusic pokonała Rebekę Masarovą 6:3, 6:1. - Czuję się niesamowicie. Jestem bardzo zadowolona z mojego występu. Chciałam od początku grać z wielką energią i pokazać, dlaczego tutaj się znalazłam - mówiła 265. zawodniczka rankingu WTA, która pierwszy raz w karierze pokonała rywalkę z czołowej "setki" (rywalka jest 65.).