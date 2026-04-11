Polki nie dały rady Ukrainkom. Nagle na kort weszła Radwańska, sceny w Gliwicach

Zmagania BJK Cup w Gliwicach zgromadziły wielu kibiców. Organizatorzy imprezy postanowili przy tej okazji uhonorować znane zawodniczki, które dotarły kiedyś do ćwierćfinału tych rozgrywek.

BJK Cup w Gliwicach. Polki nie dały rady Ukrainkom pierwszego dnia

Od początku wiadomo było, że kwalifikacje BJK Cup w Gliwicach przeciwko reprezentacji Ukrainy będą bardzo trudne. Do walki po stronie rywalek Polek stanęły m.in. Elina Switolina i Marta Kostiuk. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w tych akurat zawodach i w tej chwili liderką polskiej kadry jest Magda Linette.

W piątek Linette nie dała rady Marcie Kostiuk i przegrała z nią 4:6, 0:6. Podobnie potoczyło się spotkanie Katarzyny Kawy przeciwko Elinie Switolinie - Polka przegrała 2:6, 1:6. Przed zawodniczkami zostały jeszcze sobotnie szanse, podopieczne Dawida Celta musiałyby jednak wygrać wszystkie trzy spotkania, by awansować.

Agnieszka Radwańska wyszła na kort

Po meczach postanowiono jeszcze nieco podgrzać atmosferę i zorganizowano podziękowania dla polskich ćwierćfinalistek BJK Cup z 2015 roku (wtedy Fed Cup). Na kort wyszły więc Agnieszka Radwańska, Urszula Radwańska, Alicja Rosolska i Klaudia Jans-Ignacik. Polki walczyły wtedy z Rosjankami, ale, niestety, przegrały wszystkie swoje mecze. Panie doczekały się owacji od kibiców.

Spośród zgromadzonych czynnymi tenisistkami są wciąż Urszula Radwańska i Alicja Rosolska. Ta druga w 2025 roku doznała udaru niedokrwiennego, który zastopował jej karierę. Tenisistka póki co jednak nie rezygnuje i myśli o kontynuowaniu kariery.

Ćwierćfinalistki BJK Cup z 2015 roku zostały uhonorowane w Gliwicach

