Polki nie dały rady Ukrainkom. Nagle na kort weszła Radwańska, sceny w Gliwicach

Anna Dymarczyk

Pierwszy dzień BJK Cup w Gliwicach nie zakończył się dla Polek pomyślnie. W sobotę Biało-Czerwone muszą wygrać wszystkie mecze, by znaleźć się w kolejnym etapie imprezy. Magda Linette i Katarzyna Kawa walczyły jak lwice ze swoimi rywalkami, ale nie dały rady, może jednak kolejny dzień okaże się dla nich bardziej pomyślny. Co ciekawe, na koniec piątkowych zmagań na kort wyszła m.in. Agnieszka Radwańska. Szybko okazało się, o co chodzi.

Zmagania BJK Cup w Gliwicach zgromadziły wielu kibiców. Organizatorzy imprezy postanowili przy tej okazji uhonorować znane zawodniczki, które dotarły kiedyś do ćwierćfinału tych rozgrywek.

Od początku wiadomo było, że kwalifikacje BJK Cup w Gliwicach przeciwko reprezentacji Ukrainy będą bardzo trudne. Do walki po stronie rywalek Polek stanęły m.in. Elina Switolina i Marta Kostiuk. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w tych akurat zawodach i w tej chwili liderką polskiej kadry jest Magda Linette.

W piątek Linette nie dała rady Marcie Kostiuk i przegrała z nią 4:6, 0:6. Podobnie potoczyło się spotkanie Katarzyny Kawy przeciwko Elinie Switolinie - Polka przegrała 2:6, 1:6. Przed zawodniczkami zostały jeszcze sobotnie szanse, podopieczne Dawida Celta musiałyby jednak wygrać wszystkie trzy spotkania, by awansować.

Agnieszka Radwańska wyszła na kort

Po meczach postanowiono jeszcze nieco podgrzać atmosferę i zorganizowano podziękowania dla polskich ćwierćfinalistek BJK Cup z 2015 roku (wtedy Fed Cup). Na kort wyszły więc Agnieszka Radwańska, Urszula Radwańska, Alicja Rosolska i Klaudia Jans-Ignacik. Polki walczyły wtedy z Rosjankami, ale, niestety, przegrały wszystkie swoje mecze. Panie doczekały się owacji od kibiców.

Spośród zgromadzonych czynnymi tenisistkami są wciąż Urszula Radwańska i Alicja Rosolska. Ta druga w 2025 roku doznała udaru niedokrwiennego, który zastopował jej karierę. Tenisistka póki co jednak nie rezygnuje i myśli o kontynuowaniu kariery.

