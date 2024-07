Polki mogą nie zdążyć na igrzyska. Jest reakcja na prośbę Linette, miliarder w akcji

Polskie tenisistki czeka walka z czasem. Nieoczekiwany problem

Dobrym humorem po swoim półfinale tryskała zwłaszcza Magda Linette. "To niesamowite, że zagram w finale z Magdaleną Fręch. Oczywiście mamy w Polsce Igę Świątek, ale fajnie, że udało się też znaleźć w finale, mniejszego turnieju . Jestem dumna z tego, że mamy teraz w Polsce tak wielu dobrych tenisistów, plasujących się w czołowej "50" rankingu, czego przedtem nie było, więc to jest wyjątkowe" - powiedziała kibicom obecnym na trybunach .

Niestety pojawił się też przy okazji pewien nieoczekiwany problem. Finalistki zawodów w Pradze mogą nie zdążyć na start igrzysk olimpijskich. Obie nasze rodaczki w Paryżu wezmą udział w grze pojedynczej. Problem w mediach społecznościowych zasugerowała Magda Linette. " Ej, co się robi, kiedy nie ma się znajomych z Private Jetem, a WTA przesuwa Ci finałowy mecz, przez co nie masz szans dolecieć do Paryża na Igrzyska przed zamknięciem strefy powietrznej? Czekamy z Magdaleną Fręch na Wasze tipy" - napisała.

Fani trzymają kciuki, by misja związana z dotarciem zawodniczek do Paryża zakończyła się sukcesem. Wsparcie kogoś takiego jak Rafał Brzoska może okazać się bezcenne. Miliarder na pewno dysponuje szeroką siatką kontaktów i wie do kogo się odezwać, żeby zapewnić tenisistkom szybki oraz bezpieczny transport do stolicy Francji.