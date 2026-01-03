Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polka zmierzy się z Williams. To już oficjalne. Komunikat w środku nocy

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

Ubiegłoroczny powrót Venus Williams do tenisowych rozgrywek na najwyższym poziomie zaszokował wszystkich. 45-latka zagrała m.in. w turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. Tam w drugiej rundzie trafiła na Polkę - Magdalenę Fręch. Tenisistka pochodząca z Łodzi nie dała szans legendzie, odnosząc pewne zwycięstwo w dwóch setach. Po ponad pięciu miesiącach znów dojdzie do starcia Amerykanki z naszą reprezentantką. Wszystko stało się jasne w nocy z piątku na sobotę.

Uśmiechnięta tenisistka w czapce sportowej na pierwszym planie, ubrana w sportową odzież w brązowe i czarne wzory, w tle rozmyte sylwetki kibiców. W okrągłym kadrze w lewym górnym rogu dwie młode osoby w sportowych kurtkach z polską flagą, robiące wspó...
Magda Linette zmierzy się Venus Williams podczas WTA 250 w AucklandMaddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Robert Prange / Getty ImagesAFP

W trakcie zwycięskiego dla Igi Świątek Wimbledonu pojawił się sensacyjny komunikat, że wkrótce na zawodowych kortach ponownie zagości legendarna Venus Williams. Amerykanka zdecydowała się na start w kilku turniejach rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych. 45-latka otrzymała dzikie karty do zmagań rangi WTA 500 w Waszyngtonie, tysięcznika w Cincinnati oraz wielkoszlemowego US Open.

    W trakcie tych pierwszych rozgrywek siostra Sereny miała okazję zmierzyć się z Polką - Magdaleną Fręch. W premierowej fazie Williams niespodziewanie pokonała Peyton Stearns, ale nasza reprezentantka nie dała się zaskoczyć niezwykle doświadczonej rywalce. Zawodniczka pochodząca z Łodzi zanotowała pewny triumf 6:2, 6:2. W dalszej fazie sezonu 2025 Venus postraszyła jeszcze podczas US Open. Tam urwała w singlu seta Karolinie Muchovej, a ponadto błysnęła w deblu. Razem z Leylah Fernandez dotarły do ćwierćfinału imprezy gry podwójnej.

    Po kolejnej nieco dłuższej przerwie 45-latka wraca do tenisowych rozgrywek na najwyższym poziomie. Amerykanka, która niedawno wzięła ślub, otrzymała kilka dzikich kart do styczniowych zmagań. Zobaczymy ją podczas WTA 250 w Auckland, imprezy tej samej rangi w Hobart oraz w trakcie wielkoszlemowego Australian Open. Najpierw siostra Sereny udała się do Nowej Zelandii. I wiemy już, że będzie miała możliwość do kolejnej bezpośredniej potyczki z naszą reprezentantką.

      WTA Auckland: Polka znów na drodze Venus Williams

      W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego rozlosowano turniejową drabinkę w Auckland. Venus Williams trafiła w meczu otwarcia na... Magdę Linette. Co ciekawe, nie będzie to ich pierwszy bezpośredni pojedynek. Panie rywalizowały ze sobą już w 2016 roku. Wtedy dwukrotnie lepsza okazywała się Amerykanka. Zobaczymy, jak tym razem Poznanianka poradzi sobie z doświadczoną tenisistką ze Stanów Zjednoczonych.

        Jeśli nasza zawodniczka wygra swój premierowy pojedynek, w następnej fazie rozstawiona z "5" zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Alycia Parks - Elisabetta Cocciaretto. W ćwiartce Linette znalazły się m.in. Alexandra Eala oraz Donna Vekić. W roli turniejowej "1" w Auckland zobaczymy Elinę Switolinę. Ukrainka na "dzień dobry" zmierzy się z Warwarą Graczewą. Zmagania w Nowej Zelandii potrwają do 11 stycznia.

        Iga Świątek rozpoczęła pobyt w Australii od prezentu. „Dobra kawa. Tego mi teraz potrzeba”© 2025 Associated Press
        Dwie tenisistki w trakcie gry na korcie, po lewej kobieta w jasnej czapce z daszkiem, z włosami splecionymi w warkocz, po prawej kobieta w jasnej opasce i sukience, trzymająca rakietę tenisową na tle niebieskiego kortu.
        Magdalena Fręch i Venus Williams walczyły o ćwierćfinał WTA 500 w WaszyngtonieDimitar DILKOFF / AFP / SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
        Kobieta w sportowej odzieży uczestnicząca w meczu tenisowym, z widocznym wyrazem determinacji i zaangażowania, trzyma zaciśniętą pięść, na głowie ma biały daszek sportowy, a tło jest rozmyte.
        Magda LinetteScott TaetschAFP
        Tenisistka w czarnej koszulce i białej czapce z daszkiem stoi na korcie trzymając rakietę tenisową, skupiona podczas meczu, na tle rozmytej publiczności.
        Venus WilliamsScott TaetschAFP

