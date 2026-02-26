Polka zeszła z kortu, wtedy rozegrał się dramat. Niepokojące sceny w Meridzie

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

W środę jako pierwsza na kort centralny wybiegła Magda Linette, która stoczyła ponad trzygodzinny bój z Victorią Jimenez Kasintsevą. Po tym, jak Polka i reprezentantka Andory zakończyły starcie o ćwierćfinał turnieju WTA 500 w Meridzie, na tym samym obiekcie doszło do niepokojących scen. Kibice byli świadkami dramatu dwóch tenisistek, w tym finalistki ubiegłorocznej edycji turnieju.

Tenisistka w różowej sukience i białej czapce z daszkiem kuca na korcie, opierając się na rakiecie tenisowej, jakby odpoczywała lub analizowała sytuację podczas meczu.
Emiliana Arango nie będzie dobrze wspominała turnieju WTA w MeridzieUlises RuizAFP

Kilka dni po zakończeniu turnieju WTA 1000 w Dubaju w meksykańskiej Meridzie rozpoczęła się rywalizacja o tytuł rangi WTA 500, a najwyżej rozstawioną zawodniczką została ósma rakieta świata, Jasmine Paolini. Do rywalizacji przystąpiły też dwie Polki - Magdalena Fręch pokonała Mariję Timofiejewą i w czwartkowy wieczór czasu polskiego zagra o ćwierćfinał z Jessiką Bouzas Maneiro. Na korcie zaprezentowała się także Magda Linette.

Rozstawiona z "8" tenisistka z Poznania turniej rozpoczęła od pokonania Tatjany Marii, a w drugiej rundzie trafiła na Victorię Jimenez Kasintsevą, która musiała przedzierać się przez kwalifikacje. Pierwszy set padł łupem Polki, w drugim po tie-breaku triumfowała reprezentantka Andory. Spotkanie stało się wyrównane, trwało w sumie trzy godziny i 20 minut, a pod koniec zmęczenie dawało się we znaki obu zawodniczkom.

"Obie panie walczyły ze zmęczeniem, ale zdecydowanie bardziej było je widać po Magdzie, u której pojawiły się skurcze. Niestety, kluczowe dwa gemy trafiły na konto Jimenez Kasintsevej. Najpierw reprezentantka Andory nie straciła punktu przy swoim serwisie, a potem przełamała Polkę. Poznanianka walczyła do końca, miała nawet piłkę na 6:6. Ostatecznie Victoria triumfowała za trzecim meczbolem, wygrywając 5:7, 7:6(5), 7:5" - relacjonował Mateusz Stańczyk z Interii.

    WTA Merida. Dramatyczne sceny w meczach Arango i Osorio

    Po tym, jak Linette i Kasintseva zeszły z kortu centralnego, na tym samym obiekcie rozpoczął się mecz Emiliany Arango z Marią Bouzkovą. Kolumbijka, która przed rokiem sprawiła olbrzymią niespodziankę i dotarła do finału, chociaż wcześniej musiała przedzierać się przez kwalifikacje, świetnie rozpoczęła mecz z rozstawioną z "4" Czeszką - pierwszego seta wygrała 6:2.

    W drugiej partii górą była już Bouzkova, która wygrała 6:1, a na samym początku trzeciej partii przełamała rywalkę i prowadziła już 2:0. Wówczas, po 96 minutach gry, doszło do niepokojących scen z udziałem Arango. Kolumbijka, która już wcześniej sygnalizowała problemy z ramieniem, i skorzystała z pomocy fizjoterapeutki, a po pierwszym gemie trzeciego seta już wyraźnie zrezygnowana chowała twarz w ręczniku, postanowiła skreczować. Tym samym awans do ćwierćfinału uzyskała Bouzkova, która zagra z Fręch lub Maneiro.

    Jak się później okazało, nie był to koniec dramatycznych scen na korcie centralnym. Po Arango i Bouzkovej do walki o awans przystąpiły Katie Boulter i Camila Osorio. Pierwszy set padł łupem Brytyjki, która w 35 minut wygrała 6:3. Wówczas Kolumbijka poprosiła o pomoc fizjoterapeutkę, a po kilku minutach stało się jasne, że tak jak kilkadziesiąt minut wcześniej jej rodaczka, nie będzie w stanie kontynuować gry. Boulter w ćwierćfinale zagra z Jasmine Paolini lub Priscillą Hon.

    Zawodniczka tenisowa odbija piłkę rakietą podczas dynamicznej wymiany na korcie, ujęcie skupia się na jej skupieniu i technice, w tle widoczny sędzia.
    Camila OsorioLuis AcostaAFP
    Camila Osorio
    Camila Osorio Clive Brunskill/Getty Images via AFPAFP
    Zawodniczka tenisowa w niebieskiej koszulce i jasnozielonej czapce skupiona na odbiciu piłki rakietą podczas meczu
    Emiliana ArangoMinas PanagiotakisAFP
    Andrey Rublev - Ugo Humbert. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

