Przed rokiem tytuł w Waszyngtonie wywalczyła Leylah Fernandez, która w tegorocznych zmaganiach rangi WTA 500 jest rozstawiona z "7". Kanadyjka marsz po obronę trofeum rozpoczęła w poniedziałek od starcia z Magdą Linette, którą pokonała pewnie, bo w stosunku 6:1, 6:4. Polsko-kanadyjskie starcie rozegrano na korcie centralnym, po tym, jak obie zawodniczki opuściły już obiekt, rozegrano kolejne spotkanie w ramach rywalizacji pań.

To właśnie po meczu naszej reprezentantki nastąpiło starcie Emmy Navarro z Sofią Kenin. Pierwsza z nich po słabym początku sezonu przełamała się w Strasburgu, tam wygrała turniej WTA 500, pokonując w wielkim finale Victorię Mboko. Szansę na kolejny tytuł w sezonie miała w Nottingham, jednak tam w decydującym starciu pokonała ją Marie Bouzkova.

Amerykanka następnie przeniosła się do Bad Homburg, gdzie w drugiej rundzie wyeliminowała Igę Świątek. Nie poszła za ciosem, w ćwierćfinale ograła ją Elena-Gabriela Ruse. Podobnie potoczył się wielkoszlemowy Wimbledon, tam Navarro także wygrała dwa pierwsze mecze, a poległa w trzecim, z Martą Kostiuk. Waszyngton to kolejny przystanek na drodze 26. rakiety świata.

WTA Waszyngton. Dwa sety w meczu Emma Navarro - Sofia Kenin

Kenin z kolei w trwającym sezonie kilkukrotnie docierała do ćwierćfinałów, ale w rywalizacji deblowej, po raz ostatni u boku Jeleny Ostapenko ta sztuka udała jej się w Eastbourne. W singlu notowana na 116. pozycji zawodniczka radzi sobie o wiele gorzej, w 2026 roku jeszcze ani razu nie wygrała dwóch meczów z rzędu. W starciu z wyżej notowaną rodaczką trudno było ją więc upatrywać w roli faworytki.

Mecz zaczął się od podania Navarro, która w pierwszym gemie serwisowym miała spore problemy, w sumie wybroniła pięć break pointów. To był moment przełomowy, Kenin później nie była już w stanie wypracować w tym secie żadnej okazji do przełamania. Navarro szła jak burza, ostatniego gema wygrała bez straty punktu, zdemolowała rywalkę w stosunku 6:0.

Druga partia początkowo układała się zgoła inaczej, Kenin przy pierwszej okazji przełamała rywalkę, później poszła za ciosem, prowadziła już 3:0. Navarro rzuciła się do odrabiania strat, najpierw odpowiedziała przełamaniem powrotnym, po chwili wybroniła cztery break pointy. Długo goniła wynik, aż przy stanie 4:5 ponownie udało jej się wygrać gema serwisowego swojej rodaczki. To był moment zwrotny, wyżej notowana Amerykanka drugiego seta, tak jak pierwszego, zwieńczyła bezbłędnie rozegranym gemem, triumfując 7:5, a w całym meczu 2:0 (6:0, 7:5).

Tym samym w Waszyngtonie doszło do udanego rewanżu - było to bowiem drugie singlowe starcie Navarro i Kenin, do pierwszego doszło we wrześniu 2023 roku w San Diego, wówczas w półfinale górą była Kenin. Teraz Navarro "wyrównała rachunki", w drugiej rundzie zmierzy się z Elisabettą Cocciaretto.





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