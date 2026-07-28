Polka zeszła z kortu, potem nastąpiła demolka. Udany rewanż w Waszyngtonie
Magda Linette w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 w Waszyngtonie trafiła na Leylah Fernandez, która broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Mecz Polki z Kanadyjką potrwał nieco ponad godzinę, a gdy obie zawodniczki zeszły już z kortu, zameldowały się na nim niedawna pogromczyni Igi Świątek, czyli Emma Navarro i Sofia Kenin. W tym starciu w pierwszym secie doszło do demolki, bo druga z zawodniczek nie ugrała nawet gema. Byliśmy też świadkami udanego rewanżu za to, co stało się trzy lata temu w San Diego.
Przed rokiem tytuł w Waszyngtonie wywalczyła Leylah Fernandez, która w tegorocznych zmaganiach rangi WTA 500 jest rozstawiona z "7". Kanadyjka marsz po obronę trofeum rozpoczęła w poniedziałek od starcia z Magdą Linette, którą pokonała pewnie, bo w stosunku 6:1, 6:4. Polsko-kanadyjskie starcie rozegrano na korcie centralnym, po tym, jak obie zawodniczki opuściły już obiekt, rozegrano kolejne spotkanie w ramach rywalizacji pań.
To właśnie po meczu naszej reprezentantki nastąpiło starcie Emmy Navarro z Sofią Kenin. Pierwsza z nich po słabym początku sezonu przełamała się w Strasburgu, tam wygrała turniej WTA 500, pokonując w wielkim finale Victorię Mboko. Szansę na kolejny tytuł w sezonie miała w Nottingham, jednak tam w decydującym starciu pokonała ją Marie Bouzkova.
Amerykanka następnie przeniosła się do Bad Homburg, gdzie w drugiej rundzie wyeliminowała Igę Świątek. Nie poszła za ciosem, w ćwierćfinale ograła ją Elena-Gabriela Ruse. Podobnie potoczył się wielkoszlemowy Wimbledon, tam Navarro także wygrała dwa pierwsze mecze, a poległa w trzecim, z Martą Kostiuk. Waszyngton to kolejny przystanek na drodze 26. rakiety świata.
WTA Waszyngton. Dwa sety w meczu Emma Navarro - Sofia Kenin
Kenin z kolei w trwającym sezonie kilkukrotnie docierała do ćwierćfinałów, ale w rywalizacji deblowej, po raz ostatni u boku Jeleny Ostapenko ta sztuka udała jej się w Eastbourne. W singlu notowana na 116. pozycji zawodniczka radzi sobie o wiele gorzej, w 2026 roku jeszcze ani razu nie wygrała dwóch meczów z rzędu. W starciu z wyżej notowaną rodaczką trudno było ją więc upatrywać w roli faworytki.
Mecz zaczął się od podania Navarro, która w pierwszym gemie serwisowym miała spore problemy, w sumie wybroniła pięć break pointów. To był moment przełomowy, Kenin później nie była już w stanie wypracować w tym secie żadnej okazji do przełamania. Navarro szła jak burza, ostatniego gema wygrała bez straty punktu, zdemolowała rywalkę w stosunku 6:0.
Druga partia początkowo układała się zgoła inaczej, Kenin przy pierwszej okazji przełamała rywalkę, później poszła za ciosem, prowadziła już 3:0. Navarro rzuciła się do odrabiania strat, najpierw odpowiedziała przełamaniem powrotnym, po chwili wybroniła cztery break pointy. Długo goniła wynik, aż przy stanie 4:5 ponownie udało jej się wygrać gema serwisowego swojej rodaczki. To był moment zwrotny, wyżej notowana Amerykanka drugiego seta, tak jak pierwszego, zwieńczyła bezbłędnie rozegranym gemem, triumfując 7:5, a w całym meczu 2:0 (6:0, 7:5).
Tym samym w Waszyngtonie doszło do udanego rewanżu - było to bowiem drugie singlowe starcie Navarro i Kenin, do pierwszego doszło we wrześniu 2023 roku w San Diego, wówczas w półfinale górą była Kenin. Teraz Navarro "wyrównała rachunki", w drugiej rundzie zmierzy się z Elisabettą Cocciaretto.