Polka zdeklasowana, 0:6 na koniec. Teraz konsternacja w Bad Homburg

Turniej WTA 500 w niemieckim Bad Homburg rozpoczął się w niedzielę, tego dnia nie rozegrano jednak wszystkich zaplanowanych spotkań - z powodu deszczu przerwano mecz Magdaleny Fręch z Naomi Osaką. Tenisistka z Łodzi nie jest jedyną Polką w drabince, rozstawiona z "1" jest Iga Świątek, która zmagania rozpocznie od drugiej rundy.

Na niemieckich kortach swoich sił próbuje też Venus Williams, która występuje dzięki dzikiej karcie. Amerykańska legenda zmierzy się z kwalifikantką Iriną-Camelią Begu - ten mecz zaplanowano na poniedziałkowe popołudnie. Tego samego dnia rano stacja Canal+ wyemitowała wywiad z 46-letnią zawodniczką.

Klaudia Jans-Ignacik mierzyła się z Venus Williams. O tym przypomniała

Rozmowę poprowadziła Klaudia Jans-Ignacik, która jest młodsza od Williams o cztery lata, ale już w 2016 roku zakończyła karierę. Miała jednak sposobność zmierzenia się z Amerykanką na korcie, co przypomniała podczas wspomnianego wywiadu przy okazji startu legendy w Bad Homburg.

"Grałam przeciwko tobie, miałam to szczęście w 2012 roku na Artur Ash Stadium, grałaś wtedy z Sereną (Williams, siostrą Venus - przyp. red.). Muszę przyznać, że zazdroszczę tenisistkom, które nadal mogą z tobą rywalizować. Czy odczuwasz to kiedy wychodzisz na kort?" - zagaiła Polka, co u jej rozmówczyni wywołało konsternację, ta bowiem najwyraźniej nie pamiętała tego meczu.

"Kiedy to dokładnie było"? - zapytała w odpowiedzi. Jans-Ignacik wyjaśniła, że grała przeciwko niej w drugiej rundzie US Open w 2012 roku, wówczas występowała u boku Kristiny Mladenovic. "To była frajda, prawda"? - odparła Williams. Po czym żartobliwie powiedziała, że ma nadzieję, iż razem z siostrą zagrała dobrze, nie pamiętała bowiem, kto wówczas wygrał. "Tak, było 6:4, 6:0" - przypomniała była polska tenisistka.

Ojej, przepraszam, teraz jest mi przykro, ale wtedy nie było (śmiech). Minęło już trochę czasu, spójrz teraz na nas obie, troszeczkę dorosłyśmy

Podczas rozmowy poruszono także wątek gry na trawie. Jak zauważyła Amerykanka, niektóre tenisistki mają problemy z występami na tej nawierzchni i potrzebują czasu, by się jej "nauczyć". "Ja nie miałam takiego problemu. Oczywiście ta nawierzchnia pasuje do mojego stylu gry, natomiast te zawodniczki, które nauczą się na niej grać, zaczynają ją uwielbiać. Kiedyś już załapiesz jak grać na trawie daje ci to ogromną satysfakcję" - stwierdziła.

Co zatem mają robić te zawodniczki, które jeszcze nie "polubiły" się z nawierzchnią trawiastą? Williams ma dla nich prostą radę. "Obserwujcie wielkich tenisistów i tenisistki, zobaczcie co robią i starajcie się ich naśladować. Można się wiele nauczyć właśnie przez obserwację" - zaapelowała.

Sama 46-latka ciągle się rozwija, co przyznała bez ogródek w rozmowie z Canal+ Sport. I to dlatego wciąż czerpie satysfakcję z gry w tenisa. "Najbardziej podoba mi się to, że z każdym rokiem rozwijam swoją grę, dodaję do niej nowe elementy i ją udoskonalam. Nie jest łatwo wprowadzać zmiany i ciągle się rozwijać, ale tego właśnie od siebie oczekuję" - podkreśliła.





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