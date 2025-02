Polka zdeklasowała Rosjankę w Ameryce. Choć była 623 miejsca niżej w rankingu WTA

Z racji niskiej lokaty w kobiecym zestawieniu, Rogozińska-Dzik musiała przedzierać się przez eliminacje. Poradziła sobie w nich bardzo dobrze. W pierwszej rundzie pokonała Danielle Willson 6:3, 6:3. W decydującej fazie przyszedł triumf w starciu z Jenną DeFalco - 6:1, 6:4. Dzięki tym wygranym Stefania dostała się do głównej drabinki. W docelowych zmaganiach trafiła na "dzień dobry" na notowaną na 296. pozycji Anastazję Tichonową. Nasza tenisistka udowodniła, że rankingi nie grają. Liczy się to, co tu i teraz. W środowy wieczór to Polka okazała się zdecydowanie lepsza od finalistki juniorskiego Roland Garros 2019 w grze podwójnej.