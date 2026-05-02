Polka zdeklasowała Rosjankę, 6:0 już na starcie. Pierwszy finał w karierze

Mateusz Stańczyk

Maj rozpoczął się optymistycznie dla naszych reprezentantów. Wczoraj Hubert Hurkacz zanotował awans do półfinału ATP Challenger 175 w Cagliari, pokonując Matteo Berrettiniego. Sukcesy odnoszą także polscy debliści. Do puli bardzo dobrych występów swoją cegiełkę dołożyła także Zuzanna Kolonus. 20-latka rywalizuje w tym tygodniu w Nowym Delhi i dzisiaj osiągnęła pierwszy singlowy finał w zawodowej karierze. Dokonała tego w efektownym stylu, nie dając żadnych szans Rosjance.

Zuzanna Kolonus awansowała do pierwszego singlowego finału w swojej zawodowej karierze

Trzy lata temu, na przełomie maja i czerwca, Zuzanna Kolonus (aktualnie zawodniczka klubu Legia Tenis Warszawa) dotarła do ćwierćfinału ITF W15 w Kursumlijskiej Banji. Wówczas skreczowała przy stanie 0:6, 1:3 w starciu z Włoszką Beatrice Ricci. Od tamtej pory Polka czekała na to, by znów zameldować się w tej fazie w singlowych zmaganiach. Przełom nastąpił w tym tygodniu, podczas rozgrywek tej samej rangi, tyle że w Nowym Delhi.

Nasza tenisistka przeszła jak burza przez pierwsze dwie rundy, pokonała dwie zawodniczki z Indii wynikami 6:1, 6:1 i 6:4, 6:0. Wczoraj przyszło starcie z rozstawioną z "2" Rosjanką - Eliną Nepily. 20-latka przegrywała już 3:5 w trzecim secie, ale zdołała odwrócić losy pojedynku. Ostatecznie Kolonus triumfowała 7:6(2), 5:7, 7:6(2) po 2 godzinach oraz 50 minutach walki. Już tamten rezultat sprawiał, że osiągnęła swój najlepszy wynik w singlowych rozgrywkach. Zuzanna nie zamierzała jednak na tym poprzestać.

Dziś zmierzyła się z drugą Rosjanką. Okazała się nią Ksenia Laskutowa. 29-latka plasuje się obecnie na 1018. miejscu w rankingu WTA, czyli o 26 lokat wyżej od Polki. W październiku 2024 roku Laskutowa była już jednak nawet na 330. pozycji. Jej wyraźny spadek podyktowany jest długą absencją. Nie brała udziału w żadnych rozgrywkach od początku września aż do końca lutego. Teraz próbuje odbudować swoje miejsce w kobiecym zestawieniu.

Zuzanna Kolonus kontra Ksenia Laskutowa w półfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Rosjanki. Pierwszy gem dostarczył sporo emocji. 29-latka posłała w nim dwa asy, miała piłkę na zgarnięcie premierowego "oczka". W dalszej fazie rozdanie układało się jednak po myśli Kolonus. Nasza tenisistka wywalczyła przełamanie i poszła za ciosem. Zuzanna zdominowała kolejny fragment pojedynku, szybko zyskiwała przewagę. W piątym gemie Ksenia znów miała jedną szansę przy własnym podaniu, ale nie wykorzystała jej. Polka serwowała po wygranie seta do zera. Wykonała swoje zadanie doskonale, nie tracąc punktu. Ostatecznie 20-latka triumfowała w premierowej odsłonie aż 6:0.

W pierwszym gemie drugiej części spotkania znów zobaczyliśmy dwa asy po stronie Rosjanki. Prowadziła nawet 40-0 przy swoim serwisie. Po podwójnym błędzie zrobiło się jednak 40-40 i zaczęła się zacięta walka. Rozdanie złożyło się z aż dziewięciu równowag, Laskutowa posiadała w sumie osiem szans na utrzymanie podania. Finalnie doszło do przełamania, po następnym podwójnym błędzie.

Ksenia swoje premierowe "oczko" zgarnęła dopiero w trzecim gemie. To zrobiło lekkie wrażenie na Polce, bowiem w następnym gemie pojawiły się pewne problemy. Wkradły się dwa podwójne błędy serwisowe, po jednym z nich nastała nawet piłka na 2:2. Ostatecznie Kolonus wyszła z opresji. W następnych minutach kontrolowała sytuację. W trakcie siódmego rozdania ponownie doszło do zaciętej rywalizacji przy podaniu Laskutowej.

Mimo dwóch okazji Kseni, pojawiło się drugie przełamanie dla Zuzanny w tym secie. Po zmianie stron Polka wyserwowała sobie zwycięstwo 6:0, 6:2 po 84 minutach gry. W ten sposób 20-latka zameldowała się w pierwszym singlowym finale w zawodowej karierze. Jej przeciwniczką w niedzielnym pojedynku będzie reprezentantka gospodarzy - rozstawiona z "6" Shruti Ahlawat.

tenisista w białej koszulce sportowej z logo adidas, zaciśnięta pięść w geście determinacji, rozmyte tło z widoczną publicznością na trybunach
Hubert HurkaczRick RycroftEast News
Matteo Berrettini
Matteo BerrettiniGLYN KIRK / AFPAFP
Kort tenisowy otoczony trybunami wypełnionymi widzami, na korcie dwie zawodniczki rozgrywają mecz, atmosfera sportowej rywalizacji, w tle zieleń parkowa oraz zabudowania miasta.
Kort centralny warszawskiej LegiiFoto OlimpikAFP
Zieliński/ Johnson - Heliovaara/ Patten. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja