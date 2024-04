Dziś tenisistka z Warszawy jest aż o 150 pozycji niżej na światowej liście, ma kiepską passę i też zaryzykowała - razem z Anną Hertel i Natalią Kowalczyk poleciała do Burundi w Afryce, by tam szukać powodzenia w dwóch kolejnych zawodach ITF W35.

Dlaczego to ryzyko? Bo podróż do serca Afryki oznacza spore koszta: podróży i utrzymania. Potencjalne nagrody są zaś niewielkie. Pula nagród w całym turnieju to 25 tys. dolarów, przy czym za samą grę w początkowych fazach to kwoty rzędu 250 (pierwsza runda) czy 450 dolarów (druga runda). Dopiero od półfinału wygląda to lepiej.