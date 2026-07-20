Polka zagrała z Amerykanką. Stawką ćwierćfinał WTA. Demolka w 58 minut

Dzisiaj zainaugurowano główną rywalizację w ramach turnieju WTA 250 w Pradze. W singlowych zmaganiach nie mamy żadnej Polki, bowiem Magda Linette wycofała się ze startu jeszcze przed losowaniem drabinki. Nie brakuje za to naszych reprezentantek w deblowych rozgrywkach. Do udziału zgłosiły się Martyna Kubka oraz Weronika Falkowska. Pierwsza z nich jeszcze wczoraj celebrowała swój największy sukces w grze pojedynczej, wygrywając imprezę rangi W75 w Vitoria-Gasteiz. Dzięki temu zadebiutowała w poniedziałek w TOP 200 singlowego rankingu, plasując się na 185. miejscu.

Coraz lepiej w indywidualnych rozgrywkach radzi sobie także Weronika Falkowska. W najnowszym notowaniu awansowała o 28 lokat, na 325. pozycję. Dziś 26-latka pojawiła się na korcie w Pradze, by rywalizować w deblowych zmaganiach. Polka stworzyła duet z Amerykanką - Alaną Smith. W pierwszej rundzie gry podwójnej trafiły na team Peangtarn Plipuech/Prarthana Thombare. Nasza reprezentantka oraz tenisistka ze Stanów Zjednoczonych przystępowały do pojedynku w roli faworytek. Wywiązały się z tego zadania bez zarzutu.

WTA Praga: Weronika Falkowska zagra o półfinał w deblu

Falkowska i Smith zdominowały spotkanie od samego początku. Po tym, jak na "dzień dobry" wygrały decydującą akcję przy własnym serwisie, później zgarnęły trzy rozdania bez straty punktu. Ciekawiej zrobiło się w piątym gemie. Wówczas tenisistki z Tajlandii oraz Indii posiadały w sumie trzy break pointy. Weronika i Alana skutecznie wyszły jednak z opresji, dzięki czemu na tablicy wyników zrobiło się 5:0. Później rywalki zdobyły honorowe "oczko", ale na więcej polsko-amerykański team nie pozwolił. Falkowska oraz Smith wykorzystały trzeciego setbola, zwyciężając 6:1 w premierowej odsłonie.

Duet naszej reprezentantki szybko odskoczył z wynikiem także na starcie drugiej części potyczki. Po przełamaniu w trzecim gemie, mimo rezultatu 30-15 dla przeciwniczek, a także powrocie z 0-30 przy swoim serwisie po zmianie stron, było już 4:0 dla Weroniki i Alany. Wówczas Plipuech i Thombare zanotowały najlepszy fragment w spotkaniu. Zgarnęły dwa "oczka" z rzędu, a potem miały nawet 30-15 przy własnym podaniu. W tym momencie nastąpiła natychmiastowa reakcja ze strony Falkowskiej oraz Smith. Nie pozwoliły już rywalkom na wygranie choćby jednej akcji do końca pojedynku.

Po 58 minutach sędziująca to spotkanie Martina Chladova ogłosiła zwycięstwo Polki i Amerykanki - 6:1, 6:2. W ten sposób Weronika oraz Alana zameldowały się w ćwierćfinale debla podczas WTA 250 w Pradze. Teraz mogą czekać na ich kolejne przeciwniczki. Wyłoni je starcie teamów: Tereza Krejcova/Denisa Zoldakova i Hao-Ching Chan/Miyu Kato. Ten drugi duet, rozstawiony z "3", wygrał wczoraj imprezę tej samej rangi, tyle że w Atenach. W drodze do trofeum pokonali parę, w której występowała Katarzyna Piter - nasza ćwierćfinalistka tegorocznego Wimbledonu w grze podwójnej.

Weronika Falkowska Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Weronika Falkowska FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Weronika Falkowska FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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