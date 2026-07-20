Polka zagrała z Amerykanką. Stawką ćwierćfinał WTA. Demolka w 58 minut

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

W ostatnim czasie znów zrobiło się głośno o czeskim tenisie, głównie za sprawą finału Wimbledonu z udziałem dwóch reprezentantek z kraju naszych południowych sąsiadów. Teraz w Pradze wystartował z kolei turniej rangi WTA 250. Nie brakuje w nim polskich akcentów. Już dzisiaj do akcji wkroczyła Weronika Falkowska. 26-latka zagrała razem z Amerykanką - Alaną Smith. Obie spisały się znakomicie, zwyciężając 6:1, 6:2. Wiemy, z kim mogą się zmierzyć w batalii o półfinał.

Weronika Falkowska rywalizuje obecnie na turnieju rangi WTA 250 w Pradze
Weronika Falkowska rywalizuje obecnie na turnieju rangi WTA 250 w PradzeFoto OlimpikAFP

Dzisiaj zainaugurowano główną rywalizację w ramach turnieju WTA 250 w Pradze. W singlowych zmaganiach nie mamy żadnej Polki, bowiem Magda Linette wycofała się ze startu jeszcze przed losowaniem drabinki. Nie brakuje za to naszych reprezentantek w deblowych rozgrywkach. Do udziału zgłosiły się Martyna Kubka oraz Weronika Falkowska. Pierwsza z nich jeszcze wczoraj celebrowała swój największy sukces w grze pojedynczej, wygrywając imprezę rangi W75 w Vitoria-Gasteiz. Dzięki temu zadebiutowała w poniedziałek w TOP 200 singlowego rankingu, plasując się na 185. miejscu.

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Coraz lepiej w indywidualnych rozgrywkach radzi sobie także Weronika Falkowska. W najnowszym notowaniu awansowała o 28 lokat, na 325. pozycję. Dziś 26-latka pojawiła się na korcie w Pradze, by rywalizować w deblowych zmaganiach. Polka stworzyła duet z Amerykanką - Alaną Smith. W pierwszej rundzie gry podwójnej trafiły na team Peangtarn Plipuech/Prarthana Thombare. Nasza reprezentantka oraz tenisistka ze Stanów Zjednoczonych przystępowały do pojedynku w roli faworytek. Wywiązały się z tego zadania bez zarzutu.

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WTA Praga: Weronika Falkowska zagra o półfinał w deblu

Falkowska i Smith zdominowały spotkanie od samego początku. Po tym, jak na "dzień dobry" wygrały decydującą akcję przy własnym serwisie, później zgarnęły trzy rozdania bez straty punktu. Ciekawiej zrobiło się w piątym gemie. Wówczas tenisistki z Tajlandii oraz Indii posiadały w sumie trzy break pointy. Weronika i Alana skutecznie wyszły jednak z opresji, dzięki czemu na tablicy wyników zrobiło się 5:0. Później rywalki zdobyły honorowe "oczko", ale na więcej polsko-amerykański team nie pozwolił. Falkowska oraz Smith wykorzystały trzeciego setbola, zwyciężając 6:1 w premierowej odsłonie.

Duet naszej reprezentantki szybko odskoczył z wynikiem także na starcie drugiej części potyczki. Po przełamaniu w trzecim gemie, mimo rezultatu 30-15 dla przeciwniczek, a także powrocie z 0-30 przy swoim serwisie po zmianie stron, było już 4:0 dla Weroniki i Alany. Wówczas Plipuech i Thombare zanotowały najlepszy fragment w spotkaniu. Zgarnęły dwa "oczka" z rzędu, a potem miały nawet 30-15 przy własnym podaniu. W tym momencie nastąpiła natychmiastowa reakcja ze strony Falkowskiej oraz Smith. Nie pozwoliły już rywalkom na wygranie choćby jednej akcji do końca pojedynku.

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Po 58 minutach sędziująca to spotkanie Martina Chladova ogłosiła zwycięstwo Polki i Amerykanki - 6:1, 6:2. W ten sposób Weronika oraz Alana zameldowały się w ćwierćfinale debla podczas WTA 250 w Pradze. Teraz mogą czekać na ich kolejne przeciwniczki. Wyłoni je starcie teamów: Tereza Krejcova/Denisa Zoldakova i Hao-Ching Chan/Miyu Kato. Ten drugi duet, rozstawiony z "3", wygrał wczoraj imprezę tej samej rangi, tyle że w Atenach. W drodze do trofeum pokonali parę, w której występowała Katarzyna Piter - nasza ćwierćfinalistka tegorocznego Wimbledonu w grze podwójnej.

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Tenisistka ubrana w sportową koszulkę i czapkę z daszkiem pokazuje zaciśniętą pięść, podkreślając silne emocje po rozegranej akcji na korcie.
Weronika Falkowska Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Weronika Falkowska
Weronika FalkowskaFOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
Weronika Falkowska
Weronika FalkowskaFOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP


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