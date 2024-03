Polka zagra o tytuł. Zaczęło się pięknie, skończyło - wojną nerwów

Dla Martyny Kubki sezon 2024 nie rozpoczął się w singlu tak, jak 22-letnia zawodniczka to sobie wyobrażała. Przełomu nie było także na Sycylii - tam w miejscowości Solarino odbywa się turniej ITF W35. Polka zaś odpadła już w drugiej rundzie, choć przegrała z dawną 15. rakietą świata. Za to w deblu Kubka kontynuuje kapitalną serię - w dziesiątym turnieju z rzędu awansowała co najmniej do półfinału. Mało tego, dziś Chia Yi Tsao z Tajwanu wywalczyły przepustkę do finału, po dramatycznym boju.