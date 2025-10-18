Weronika Falkowska udała się do Meksyku po zmaganiach w tureckim w Samsun. Polka rozpoczęła swoją przygodę z turniejem WTA 125 w Tampico już 12 października, kiedy to przystąpiła do walki o awans do głównej drabinki singlowych rozgrywek. Rozstawiona z "3" w kwalifikacjach zawodniczka zmierzyła się z Amerykanką - Kaylą Scott. Niestety nasza reprezentantka zanotowała bolesną porażkę w decydującej rundzie eliminacji.

W pierwszym secie 25-latka prowadziła już 5:2, ale później przegrała pięć gemów z rzędu. Druga odsłona wyglądała jeszcze inaczej. Najpierw było 3:0 dla Falkowskiej, potem zrobiło się 4:3 dla tenisistki z USA, z przewagą przełamania. Następnie Weronika odrobiła stratę breaka i po wygraniu dwóch kolejnych rozdań powróciła na prowadzenie. Ostatnie słowo należało jednak do Kayli. Zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych zapewniła sobie zwycięstwo 7:5, 7:5 i miejsce w głównych zmaganiach. Z kolei naszej reprezentantce pozostała walka o jak najlepszy wynik w deblu.

Falkowska zgłosiła się do rozgrywek w grze podwójnej w duecie z Kristiną Novak. Razem ze Słowenką zostały rozstawione z "4". Mimo to nie mogły liczyć na wolny los w pierwszej rundzie, bowiem ten przysługiwał jedynie dwóch najlepszym rankingowo duetom. Panie musiały zatem rozpocząć rywalizację od 1/8 finału. Na "dzień dobry" trafiły na duet Jekaterina Kazionowa/Leonie Kueng. Niewiele brakowało, a Falkowska i Novak pożegnałyby się z rozgrywkami już po premierowym etapie. Wyszły bowiem z potężnych opresji, przy stanie 5:3 w drugim secie dla rywalek broniły piłki meczowej. Ostatecznie Weronika oraz Kristina wygrały spotkanie 3:6, 7:5, 10-7.

WTA Tampico: Weronika Falkowska i Kristina Novak zagrają w finale debla

W ćwierćfinale także nie brakowało zaciętej batalii, chociaż tym razem już zakończonej w dwóch partiach. Polsko-słoweński team pokonał amerykańską parę Elvina Kalieva/Alana Smith 7:6(9), 6:3. Minionej nocy miało dojść do starcia Falkowskiej i Novak z turniejowymi "1" - Harriet Dart oraz Anastazją Tichonową. Do spotkania jednak nie doszło. Przeciwniczki zespołu naszej reprezentantki oddały pojedynek walkowerem. Wszystko wskazuje na to, że powodem takiej kolejności zdarzeń były problemy zdrowotne Brytyjki. 29-latka skreczowała chwilę wcześniej w półfinale singla, przy stanie 6:1, 2:2 z perspektywy Hanne Vandewinkel.

Tym samym Falkowska i Novak staną przed szansą na zdobycie deblowego tytułu rangi WTA 125. Ich rywalkami w finale zmagań w Tampico będą rozstawione z "3" Kayla Cross oraz Amelia Rajecki. Początek decydującego starcia w nocy z soboty na niedzielę o godz. 2:00 czasu polskiego.

