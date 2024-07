Polka zagra o tytuł, Angelique Kerber już za nią. Trzykrotna finalistka Szlemów pokonana

Rok temu, na początku lata, Maja Chwalińska nieskutecznie próbowała wrócić na swoje dawne miejsce w rankingu WTA, po wcześniejszej operacji kolana i półrocznej przerwie. Był moment, w połowie wakacji, gdy spadła do piątej setki rankingu WTA , nie radziła sobie w kolejnych turniejach. Promyk nadziei na poprawę tego stanu rzeczy dał turniej WTA 125 w Kozerkach, tam dotarła do półfinału.

Nadzieja japońskiego tenisa pokonana przez Polkę w półfinale. Początek drugiego seta to koncert Mai Chwalińskiej

Saito to nadzieja japońskiego tenisa, w poprzednim sezonie docierała do finałów gry deblowej juniorek w trzech wielkoszlemowych turniejach: Australian Open, French Open i US Open. Debel i singiel to nie to samo, ale w grze pojedynczej też odnosi sukcesy, była nawet drugą juniorką świata. Trzy tygodnie temu wygrała zaś większy turniej, rangi ITF W100 - Engie Open de Biarritz.

Sara Saito dotarła do finału eliminacji Rolanda Garrosa w 2024 roku / JEAN CATUFFE/DPPI via AFP / AFP

Chwalińska, gdy tylko mogła, zagrywała piłki rywalce na stronę bekhendową, Japonka zaś męczyła się, odgrywała oburącz pod górę. Nie był to łatwy mecz do oglądania, nie było przejmowania inicjatywy, dominowały zagrania wysokie i głębokie, w końcową część kortu.

Awans do finału w Montpellier oznacza, że 22-latka w kolejnym notowaniu listy WTA, już po Wimbledonie, będzie co najmniej na początku trzeciej setki rankingu - w tej chwili, z dorobkiem 346 pkt, jest 209. Ma o dwa punkty więcej od Angelique Kerber, która dostaje przecież dzikie karty do dużych turniejów. Ma zagwarantowaną przepustkę do eliminacji US Open, a jeśli wygra finał w Oksytanii, wróci do TOP 200 światowej listy.