Tydzień temu Linda Klimovicova, od dziewięciu miesięcy reprezentująca Polskę, walczyła w turnieju w Corroios-Seixal w Portugalii. Tam dotarła do ćwierćfinału, to było trochę za mało, by zapewnić sobie miejsce na początku trzeciej setki światowego rankingu, gwarantujące grę w kwalifikacjach US Open.

Została jej więc jeszcze jedna szansa, bo na bazie najbliższej aktualizacji listy WTA, potwierdzane będą zgłoszenia do eliminacyjnej drabinki w Nowy Jorku. Warunkiem minimum był awans do ćwierćfinału.

Dziś już wiadomo, że Linda może bukować bilet na samolot do USA. A to za sprawą jej awansu do finału zawodów w Kraju Basków. Jeśli w niedzielę pokona Litwinkę Justine Mikulskyte, osiągnie największy indywidualny sukces w profesjonalnej rywalizacji. Nie jest to zadanie przekraczające możliwości 21-latki. Na początku roku dwukrotnie ograła tę zawodniczkę w La Marsie, tam zresztą zdobyła jedyny w sezonie tytuł, a w drugim turnieju doszła do finału.

I do istotniejsze - Klimovicova oddała wtedy Litwince trzy gemy. W dwóch meczach. A to sugeruje, że gra rywalki jej po prostu odpowiada.

Linda Klimovicova zagra o drugi tytuł w 2025 roku. Awans Polki do finału turnieju ITF W75 w Kraju Basków

Trudniejsze zadanie byłą półfinalistkę juniorskiego Wimbledonu czekało dzisiaj. W Vitoria-Gasteiz Linda zmierzyła się z Darią Snigur, zawodniczką znaną w światowym turze, choć kojarzoną też z jednym konkretnym meczem. W US Open 2022 w pierwszej rundzie trafiła na Simonę Halep, sensacyjnie pokonała Rumunkę 6:2, 0:6, 6:4. To wtedy wykonano badanie antydopingowe u Rumunki, które praktycznie zakończyło jej karierę, a przecież w tamtym spotkaniu była siódmą rakietą świata. Halep wróciła na kort po banicji, ale głównie walczyła z kontuzjami.

Snigur nigdy nie wbiła się do najlepszej setki rankingu, choć jeszcze w lutym zajmowała w nim 127. miejsce. Teraz jest nieco niżej, ale to ona - rozstawiona z dwójką, była faworytką starcia z Klimovicovą.

W całym dwusetowym meczu doszło tylko do trzech przełamań. Wszystkie nastąpiły w pierwszym secie, tym razem serwis nie przeszkadzał Polce. Najpierw przełamała Snigur w czwartym gamie, wykorzystała trzeciego break pointa. Ukrainka co prawda szybko tę stratę odrobiła, ale dała się zaskoczyć w 10. gemie. I to do zera. A to oznaczało 6:4 dla Lindy Klimovicovej.

W drugiej partii w ośmiu kolejnych gemach nie było nawet szansy na przełamanie. Aż w końcu dwie okazje z rzędu wywalczyła Snigur. Linda się obroniła, doszło do tie-breaka. A gdy w nim Polka odskoczyła na 5-0, mogła już prawie świętować. Wygrała ten mecz 6:4, 7:6 (1).

To zaś oznacza, że wróci do TOP 200 rankingu WTA, na co najmniej 195. miejsce. I wyprzedzi w nim Caroline Garcię, byłą czwartą rakietę świata.

Klimovicova może też zamawiać bilety do Nowego Jorku - za miesiąc zacznie tam zmagania w kwalifikacjach US Open.

Turniej ITF W75 w Vitoria Gasteiz (korty twarde). Półfinał

Linda Klimovicova (Polska, 4) - Daria Snigur (Ukraina, 2) 6:4, 7:6 (1)

