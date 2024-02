Polka z tytułem, kapitalne widowisko. Niemiecka publiczność jeszcze biła brawo

To już ostatnie tygodnie, gdy Maja Chwalińska może korzystać z tzw. zamrożonego rankingu, który daje jej prawo gry w singlowych zmaganiach w wielu turniejach, bez konieczności przebijania się przez kwalifikacje. Tak było i w Altenkirchen, w zawodach ITF W75 - 22-latka z BKT Advantage Bielsko-Biała szukała tu kolejnych punktów rankingowych. Nie udało jej się jednak tym razem dojść do ćwierćfinału, przegrała zacięte, ponad trzygodzinne spotkanie z Austriaczką Sinją Kraus 6:7, 6:4, 3:6.

Dodatkowo jednak zdecydowała się na rywalizację deblową, wspólnie z Jesiką Malečkovą - razem w przeszłości osiągnęły już sporo sukcesów. I gdy tylko zgłaszają się do tych samych turniejów, próbują siły także i w deblu. To o tyle trudniejsza, ze 29-letnia Czeszka jest dużo niżej notowana w singlu, za to wyżej od Polki w deblu.