Polka wyrzuciła turniejową jedynkę. Niesamowite, największy sukces od 10 lat

Katarzyna Kawa przez 15 lat sześć razy wygrała z zawodniczkami z TOP 100. Ostatnio - dwa lata temu

W tym tygodniu doświadczona zawodniczka z Krynicy-Zdrój rywalizuje w Lublanie - to również challenger WTA 125. O ile pokonanie w pierwszej rundzie Słowenki Dalili Jakupović 6:4, 4:6, 6:4 nie było jakimś wielkim osiągnięciem, to już dziś Kawa stanęła przed sporym wyzwaniem. Trafiła bowiem na Słowaczkę Annę Karolinę Schmiedlovą - obecnie 58. rakietę świata, najwyżej rozstawioną tenisistkę w stolicy Słowenii.

Polka zaskoczyła turniejową jedynkę. To ona dyktowała warunki

Zdecydowaną faworytką dzisiejszego starcia była Schmiedlova. Słowaczka ma za sobą całkiem udany sezon - widać to szczególnie po jej występach w turniejach wielkoszlemowych. W Australian Open przebrnęła kwalifikacje i doszła do drugiej rundy, w US Open zagrała w trzeciej rundzie, a w Paryżu - nawet w czwartej. Pokonała po drodze m.in. Martinę Trevisan czy Weronikę Kudiermietową .

Dziś to Polka dyktowała jednak warunki, ani przez moment nie była trudnej sytuacji. To ona jako pierwsza przełamała Słowaczkę, prowadziła już nawet 5:3. Schmiedlova w dziesiątym gemie obroniła dwie piłki setowe i sama zdołała przełamać Kawę - to zapewniło jej pozostanie w grze o triumf w secie. Gdy jednak po raz kolejny Polkę przełamała rywalkę, ta już strat nie odrobiła. Ostatniego gema 30-latka z Krynicy-Zdrój wygrała do zera.