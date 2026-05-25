Polka wyrzuciła mistrzynię IO z Roland Garros. "Najcenniejsze zwycięstwo w karierze"

Po kapitalnych kwalifikacjach Maja Chwalińska dostała się do głównej drabinki Roland Garros. I to pierwszy raz w karierze. Na start Polka trafiła na Chinkę Qinwen Zheng. To złota medalistka igrzysk olimpijskich ze stolicy Francji. Nic dziwnego, że nawet pomimo nieco gorszej formy była faworytką.

Tymczasem nasza tenisistka rozbiła ją na paryskiej mączce! "Maja konsekwentnie rozbijała tenis przeciwniczki swoją sprytną grą, mocno rozrzucała mistrzynię olimpijską po korcie. Ostatecznie w drugim secie doszło do pogromu" - relacjonował Mateusz Stańczyk z naszej redakcji. Chwalinska wygrała 6:4, 6:0 i awansowała do drugiej rundy Wielkiego Szlema.

Wielki triumf Mai Chwalińskiej. Eksperci pieją z zachwytu

"Cudownie zamęczyła Maja Chwalińska Zheng Qinwen! Wielki triumf, jedno z najważniejszych zwycięstw w karierze i to całkowicie zasłużone - od pewnego momentu Chinka wyglądała, jakby miała ochotę uciec z kortu i nie być już zmuszoną do kombinowania, jak odgrywać piłkę po tych kolejnych forehandowych topspinach. Brawo!" - pisze Żelisław Żyżyński.

"Wspaniałe zwycięstwo Mai. W swoim pierwszym występie w głównym turnieju Roland Garros właśnie w przekonujący sposób wyeliminowała złotą medalistkę olimpijską" - czytamy na profilu The Tennis Letter.

"Wow. Polska kwalifikantka Maja Chwalińska z łatwością pokonała mistrzynię olimpijską (na tych kortach) Zheng Qinwen 6:4, 6:0 i awansowała do drugiej rundy #RolandGarros. Zheng zdobyła zaledwie 11 punktów w drugim secie. Maja wygrała 11 z ostatnich 13 meczów" - odnotował Jose Morgado.

"Maja gra naprawdę świetnie, bardzo się cieszę z sukcesu tej Polki. Pamiętam, że kiedyś była równie obiecująca jak Potapowa, Iga i inne, a potem gdzieś się zgubiła. Ale teraz od kilku tygodni ma świetną passę" - czytamy na popularnym profilu tenisowym Romain.

"W rankingu live Chwalińska jest już w TOP 100. Natomiast jest jeszcze kilka zawodniczek za nią, które mogą ją ew. przeskoczyć. Zwycięstwo w kolejnej rundzie załatwi definitywnie sprawę" - podkreśla Hubert Błaszczyk.

"Pokonując mistrzynię olimpijską, Maja Chwalińska odniosła najcenniejsze rankingowe zwycięstwo w karierze. To też 10. wygrana Polki nad zawodniczką z Top 100 rankingu WTA" - dodaje Marek Golba.

