Polka wygrała turniej, ale co się działo później. Błyskawiczna reakcja WTA

W kwalifikacjach do turnieju WTA 500 w Meridzie wystąpiła Katarzyna Kawa, która jednak już w pierwszej rundzie przegrała z późniejszą finalistką, Emilianą Arango. Z racji wysokiej pozycji w rankingu w drabince głównej znalazły się z kolei dwie inne Polki: Magdalena Fręch odpadła jednak już po pierwszym meczu i porażce z Eliną Awanesian, z kolei Magda Linette w drugiej rundzie skreczowała w spotkaniu z Zeynem Sonmez.

Katarzyna Piter triumfuje w turnieju WTA 500 w Meridzie

O tym, jak ważne było to zwycięstwo, świadczą nie tylko reakcje osób śledzących spotkanie. Sama Piter po ostatniej piłce świętowała bardzo spontanicznie - najpierw jakby nie wierząc w to, co się właśnie stało, upadła na kort. Po chwili wstała, serdecznie uściskała Sherif i się przeżegnała. "Spójrzcie na tę celebrację" - zwróciła uwagę WTA, która na swoim oficjalnym profilu udostępniła nagranie z udziałem Piter.