Sezon 2026 rozpoczął się doskonale z perspektywy Katarzyny Kawy. 33-latka została nieoczekiwaną bohaterką rozgrywek United Cup. Razem z Janem Zielińskim okazali się niepokonani podczas mikstowych pojedynków. Wygrali wszystkie pięć spotkań i przypieczętowali pierwszy triumf naszej reprezentacji w tym drużynowym evencie. W decydującym starciu pokonali parę Belinda Bencic/Jakub Paul.

Później Kawa skupiła się już na singlowych występach. I tutaj niestety nie szło jej najlepiej. Polka nie mogła przerwać złej passy w grze pojedynczej. Po tym, jak na początku lutego przegrała z Ellą Seidel w pierwszej rundzie eliminacji do WTA 1000 w Dosze, zanotowała na swoim koncie szóstą porażkę z rzędu. Ostatnie zwycięstwo w indywidualnych zmaganiach Katarzyna odniosła w połowie listopada, podczas rozgrywek BJK Cup w Gorzowie Wielkopolskim.

Szansę na przerwanie niekorzystnej serii otwierał sezon na mączce. To właśnie na tej nawierzchni Kawa osiągała swoje największe sukcesy w ubiegłym roku. Docierała do finałów WTA 250 w Bogocie oraz WTA 125 w Bastad. Na początku obecnej kampanii na cegle zdecydowała się na trzy turnieje rangi "125" w Antalyi. W pierwszym z nich od razu trafiła na wymagające losowanie. Już na "dzień dobry" 147. rakieta świata musiała się zmierzyć z rozstawioną z "3" - Moyuką Uchijimą (104. WTA).

WTA Antalya: Katarzyna Kawa kontra Moyuka Uchijima w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się znakomicie z perspektywy Kawy. Od razu przełamała rywalkę, a następnie prowadziła 30-0 przy swoim serwisie. Kolejne minuty układały się jednak po myśli Japonki. Uchijima odrobiła stratę breaka, a potem poszła za ciosem. W trzecim gemie obroniła szansę Katarzyny na przełamanie i zaczęła uciekać Polce. W pewnym momencie było już 4:1 30-15 z perspektywy Moyuki. Wtedy nasza reprezentantka przerwała korzystną serię przeciwniczki. Utrzymała podanie, a następnie miała nawet powrotnego break pointa. Szansa na przełamanie pojawiła się także podczas dziewiątego rozdania, kiedy to 33-latka zgarnęła pierwsze dwie akcje przy serwisie turniejowej "3". Ostatecznie Uchijima zachowała jednak przewagę jednego breaka i wygrała premierową odsłonę 6:3.

Druga część pojedynku rozpoczęła się od bardzo zaciętego gema przy podaniu Kawy. Nasza tenisistka obroniła trzy szanse na przełamanie i objęła prowadzenie. Po zmianie stron udało się je powiększyć. Podczas trzeciego rozdania Katarzyna miała nawet piłkę na trzy "oczka" przewagi. Niestety, finalnie doszło do powrotnego przełamania, a po kolejnym zaciętym gemie było już 2:2. Po chwili Polka miała szansę, by znów znaleźć się z przodu. Posiadała okazję na 3:2, posłała loba w okolice linii. Pani sędzia zeszła ze stołka, by ocenić ślad. I niestety wskazała na aut. Można mieć jednak spore wątpliwości co do tej decyzji, bowiem z perspektywy kamery wydawało się, że piłka lądowała w innym miejscu, a sprawdzenie nastąpiło kilkadziesiąt centymetrów dalej.

Niestety, gem odwrócił się na korzyść turniejowej "3". Doszło do następnego przełamania, które później zostało potwierdzone przez Uchijimę własnym serwisem. Kawa do końca próbowała walczyć o odrobienie strat, podczas ósmego rozdania wygrała pierwsze dwie akcje przy podaniu Moyuki. Japonka utrzymała jednak wtedy serwis. Spotkanie dobiegło końca już podczas dziewiątego gema. Japonka wróciła ze stanu 15-30 i zgarnęła jeszcze jedno przełamanie, które oznaczało jej zwycięstwo 6:3, 6:3 po 90 minutach gry. Tym samym Katarzyna zanotowała siódmą porażkę w singlu z rzędu. Najbliższa okazja do przerwania złej passy za tydzień, podczas drugiego turnieju WTA 125 w Antalyi.

