Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polka walczyła z Niemką o ćwierćfinał WTA. Turniejowa "7" za burtą, triumf niżej notowanej

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Z każdym dniem zbliżamy się do rywalizacji podczas WTA Finals w Rijadzie. W oczekiwaniu na turniej wieńczący sezon w głównym cyklu kobiecych rozgrywek, trwają zmagania niższej rangi. W trakcie WTA 125 w Rovereto mogliśmy obserwować w akcji naszą reprezentantkę - Lindę Klimovicovą. 21-latka walczyła o ćwierćfinał z Anną-Leną Friedsam. Rozstawiona z "7" Polka wygrała pierwszego seta 6:4. Później doszło do zwrotu akcji i pogromu na korcie. Oto co się wydarzyło we Włoszech.

Anna-Lena Friedsam walczyła z Lindą Klimovicovą o awans do ćwierćfinału WTA 125 w Rovereto
Anna-Lena Friedsam walczyła z Lindą Klimovicovą o awans do ćwierćfinału WTA 125 w RoveretoJoaquim Ferreira / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / screen z WTAAFP

Kariera Lindy Klimovicovej rozwija się w coraz lepszym kierunku. 21-latka pokonuje kolejne bariery w rankingu i zbliża się do pierwszej setki kobiecego notowania. Aktualnie plasuje się na 148. miejscu. To efekt występu w minionym tygodniu, podczas ITF W100 w Les Franqueses del Vallès. Nasza reprezentantka dotarła aż do finału imprezy, gdzie po zaciętej walce uległa rozstawionej z "1" Darji Semenistaji 5:7, 6:7(4). Cenne punkty wywalczone w Hiszpanii pozwoliły Polce zadebiutować w TOP 150 zestawienia.

Zobacz również:

Jelena Rybakina
Tenis

Na ten wynik czekały Świątek i Sabalenka. Koniec pięknej serii w meczu Rybakiny

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Klimovicova nie zamierzała zwalniać tempa. Jeszcze w niedzielę udała się w drogę do Włoch, by wziąć udział w turnieju WTA 125 w Rovereto. Została w nim rozstawiona z "7". Premierowy pojedynek musiała rozegrać już we wtorek. Zmierzyła się w nim z Amarissą Kiarą Toth, która posiada nie najlepszą opinię w środowisku tenisowym po tym, jak zachowała się względem Shuai Zhang przed dwoma laty. Linda pewnie wygrała pierwszego seta, w drugim miała już trochę kłopotów. Węgierka miała piłki przy swoim podaniu na 5:2, ale ostatecznie nasza reprezentantka wygrała spotkanie bez straty partii - 6:1, 6:4.

    Zobacz również:

    Belinda Bencic podczas turnieju w Pekinie
    Tenis

    Demolka w meczu z Igą Świątek, powtórki nie było. 85 minut walki o ćwierćfinał

    Katarzyna Koprowicz
    Katarzyna Koprowicz

      WTA Rovereto: Linda Klimovicova kontra Anna-Lena Friedsam w drugiej rundzie

      Wczoraj późnym wieczorem Klimovicova stanęła do walki o ćwierćfinał zmagań. Jej przeciwniczką okazała się Anna-Lena Friedsam, plasująca się na 181. pozycji w rankingu WTA - czyli o 33 lokaty niżej. Początek spotkania przebiegał pod dyktando serwujących. Ciekawiej zrobiło się dopiero w szóstym gemie, kiedy to Niemka wypracowała sobie break pointa na 4:2. Od tamten pory Polka zgarnęła jednak trzy akcje z rzędu i doprowadziła do wyrównania. Kluczowy moment premierowej odsłony nastał w trakcie dziewiątego rozdania. Wówczas pierwsze okazje na przełamanie otrzymała 21-latka. Wykorzystała drugą z nich i po zmianie stron mogła zamykać seta przy swoim podaniu. Dokonała tej sztuki bez problemów, kończąc go wynikiem 6:4.

      Druga część pojedynku przyniosła zmianę wydarzeń na korcie. Kluczowy okazał się czwarty gem, kiedy to Klimovicova nie wykorzystała żadnej z dwóch okazji na 2:2. Ostatecznie Friedsam dopięła swego i za trzecim break pointem przełamała naszą reprezentantkę. Po chwili 31-latka wyszła ze stanu 0-40 przy swoim serwisie i zbudowała już trzy "oczka" przewagi. Linda nie zdołała już wygrać ani jednego gema w tej partii. Ostatecznie druga odsłona zakończyła się rezultatem 6:1 na korzyść Anny-Leny.

      Zobacz również:

      Aryna Sabalenka w oczekiwaniu na ceremonię po swoim zwycięstwie w US Open 2025
      Tenis

      Sabalenka podjęła decyzję u progu WTA Finals. W nocy dotarło potwierdzenie ws. Białorusinki

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk

        W decydującym fragmencie spotkania obserwowaliśmy dalszy ciąg momentum po stronie Friedsam. Jeszcze podczas pierwszego rozdania Klimovicova wyszła ze stanu 0-40, ale przy kolejnym serwowaniu Polki doszło już do przełamania na korzyść Niemki. Linda próbowała walczyć o odrobienie strat, doprowadzała do rywalizacji na przewagi. Ale brakowało break pointów. 31-latka bardzo pomagała sobie podaniem, na przestrzeni całego meczu posłała aż 15 asów. Doświadczona tenisistka pilnowała wyniku. W siódmym gemie wywalczyła sobie jeszcze jedno przełamanie i dzięki temu już przy stanie 5:2 mogła zamykać rywalizację. Ostatecznie to Anna-Lena wygrała starcie 4:6, 6:1, 6:2 i zameldowała się w ćwierćfinale WTA 125 w Rovereto.

        Rovereto (W)
        1/8 finału
        22.10.2025
        19:00
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zobacz również:

        Jelena Rybakina
        Tenis

        Na ten wynik czekały Świątek i Sabalenka. Koniec pięknej serii w meczu Rybakiny

        Andrzej Grupa
        Andrzej Grupa
        Jannik Sinner - Daniel Altmaier. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Linda Klimovicova rywalizowała o awans do decydującej rundy kwalifikacji Roland Garros
        Linda KlimovicovaMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
        Zawodniczka tenisowa w fioletowym stroju w trakcie serwu lub returnu, trzyma rakietę, skupiona, na tle kortu tenisowego.
        Linda KlimovicovaFoto Olimpik/Nur PhotoAFP
        Tenisistka wykonuje zamach rakietą podczas meczu na otwartym korcie, ubrana w różową sukienkę sportową i białą czapkę z daszkiem, piłka tenisowa znajduje się w powietrzu.
        Linda KlimovicovaFoto Olimpik/Nur Photo via AFPAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja