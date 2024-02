Polka walczyła o półfinał turnieju WTA. Rywalkami były Rosjanki, 10 przełamań

To najlepszy wynik Kawy w tym sezonie. Do tej pory 31-latka startowała w eliminacjach gry pojedynczej do wielkoszlemowego Australia Open. W pierwszej rundzie pokonała Linę Ǵorčeską z Macedonii 7:5, 4:6, 6:3, ale w drugiej przegrała z Holenderką Lesley Kerkhove-Pattinamą 4:6, 1:6.