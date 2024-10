Maja Chwalińska , czwarta Polka w światowym rankingu WTA, wróciła do tenisowej rywalizacji po ponad półtoramiesięcznej przerwie. Po bardzo dobrych występach w lipcu ma dość duży komfort w kontekście miejsca w kwalifikacjach Australian Open, dostała powołanie do reprezentacji Polski na finały Bille Jean King Cup, jest w drużynie na United Cup.

Pierwszy z nich ma już za sobą - to challenger 125 w Tampico, w którym ze zmaganiami w singlu pożegnała się już po pierwszym spotkaniu. Przegrała z Amerykanką Hanną Chang 3:6, 1:6 , mimo że była faworytką. Został więc debel, tu stworzyła duet z Chorwatką Antonią Ruzić , która rzadko decyduje się na taki krok, a było to widać na korcie.

Mimo to Polka i Chorwatka awansowały w Tampico do półfinału, a ich mecz w ćwierćfinale był wyjątkowo szalony. Wygrały bowiem pierwszego seta 6:0, w drugim prowadziły 3:1, później miały aż pięć piłek meczowych. I... przegrały go po tie-breaku. W super tie-breaku były jednak wyraźnie lepsze od rywalek, Meksykanki honorowy punkt wywalczyły przy stanie 0:9.