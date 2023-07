Polka w finale turnieju WTA w Budapeszcie. Na sukces czeka od 10 lat

Katarzyna Piter po raz dziewiąty w karierze zagra w finale debla w turnieju WTA - stanie się to jutro w Budapeszcie. Dziś w półfinale, razem z Węgierką Fanny Stollár, pokonały duet Natalia Podoroska/Kamilla Rachimowa 7:6 (3), 7:6 (5). Na sukces w takiej imprezie poznanianka czeka już ponad 10 lat. Co ważne, bez względu na wynik tego starcia 32-letnia zawodniczka wróci do najlepszej setki deblowego rankingu. A od poniedziałku będzie już grać w Warszawie.