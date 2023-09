Polka w ćwierćfinale turnieju WTA. Czekała długie dwa lata

Pewnie trudno w to uwierzyć, ale w turnieju WTA 125 w Bari Katarzyna Kawa po raz drugi wygrała spotkanie ze znacznie wyżej notowaną rywalkę w podobny sposób. Przegrywała w decydujących partiach, by nagle wygrać pięć gemów z rzędu i całkowicie zaskoczyć przeciwniczki. We wtorek zrobiła to z Włoszką Sarą Errani, w czwartek - z Francuzką Carole Monnet, pokonała ją 6:3, 3:6, 6:2. I w nagrodę zagra w ćwierćfinale tego turnieju, co już samo w sobie jest dużym osiągnięciem.