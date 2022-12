Polka straci Australian Open. Nie zagra przez dwa miesiące

Chwalińska po raz kolejny w swojej krótkiej zawodowej karierze przegrała z kontuzją. Nie zdążyła się wyleczyć po operacji, którą przeszła we wrześniu tego roku.

Chwalińska zamraża ranking

Zawodniczka zamieściła pełen smutku w swej wymowie post na Facebooku. Wyjaśniła kibicom co się z nią obecnie dzieje.

"Jak pewnie wiecie, pod koniec września, przeszłam operacje kolana. Niestety rehabilitacja i powrót na kort nie przebiegają tak szybko jak się początkowo spodziewałam. Nie czuję się jeszcze w 100% przygotowana do rywalizacji w turniejach. W związku z tym postanowiłam, że nie wezmę udziału w styczniowym Australian Open. Podjęłam też decyzję o skorzystaniu z zamrożenia rankingu. Do gry wrócę końcem lutego" - napisała do kibiców.