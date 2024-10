Maja Chwalińska wydarła zwycięstwo w Meridzie. Co za bój Polki

Rebecca Marino, bo z nią przyszło się zmierzyć Chwalińskiej, swego czasu, notowana była nawet na 38. pozycji w rankingu WTA. Były to jednak czasy odległe. Kanadyjka od dłuższego czasu nie jest w stanie nawiązać nawet do swoich występów sprzed dekady, ale mimo to postrzegana była jako wyraźna faworytka spotkania pierwszej rundy.

Pierwszy set po niemal godzinie walki padł jej łupem, choć Maja Chwalińska na starcie dwukrotnie obejmowała prowadzenie 1:0 i 2:1. Ostatecznie jednak to oponentka wygrała 6:4. Nie podłamało to 175. rakiety świata. Drugą partię rozpoczęła od wyniku 0:2, ale szybko wróciła do rywalizacji, przełamała Marino i wyszła na prowadzenie 4:3. Po niezwykle długim i zaciętym dziesiątym gemie wykorzystała wreszcie piątą piłkę setową i doprowadziła do wyrównania 1-1.