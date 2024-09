Polka ruszyła pierwszy raz za kontynent. 6:0, 6:0, szybka rozprawa w 46 minut

Każda młoda tenisistka w Polsce marzy zapewne o tym, by choć w części nawiązać do sukcesów Igi Świątek. Zanim jednak obecna liderka rankingu WTA znalazła się tam, gdzie jest teraz, też przebijała się przez rozgrywki młodzieżowe. I też profesjonalne starty rozpoczęła od zawodów ITF, jesienią 2016 roku w Szwecji. Miała solidne wsparcie swojej parterki deblowej - z Mają Chwalińską były wtedy w reprezentacji Polski, teraz też są, ale w tej dorosłej.

6:0, 6:0 w 46 minut. Młoda Polka nie miała za wiele do powiedzenia nad Morzem Czerwonym

Zawodniczka reprezentująca KT GAT Gdańsk swój debiut w zawodach ITF zaliczyła dwa lata temu w Bydgoszczy (przegrała pierwszy mecz w eliminacjach), tego lata też na eliminacjach zakończyły się jej występy w Gdańsku, Kozerkach i Krakowie. Dwa tygodnie temu zadebiutowała w zagranicznych zawodach, konkretnie w Kuršumlijskiej Banji. Tam wygrała jedno spotkanie, 6:1, 6:0 z Łotyszką Kristą Savicką , ale to nie wystarczyło do miejsca w głównej rywalizacji. Przegrała bowiem kolejne.

Na debiut w głównej części zawodów ITF musiała więc czekać do środy 18 września - stało się to w jej pierwszym turnieju... poza Europą. Ciesielczyk poleciała bowiem do Egiptu, tam w kurorcie Szarm el-Szejk co tydzień odbywają się zawody niższej rangi, przeważnie W15. Zresztą nie tylko wśród pań, ale i panów: do Egiptu poleciało też pięciu młodych reprezentantów Polski.