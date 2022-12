Polka rozbiła Rosjankę! Jest coraz bliżej wielkiego celu

Magdalena Fręch zdecydowała się na start w dość dużym turnieju ITF w Dubaju zaledwie sześć dni po tym, jak w swoich mediach ogłosiła zakończenie sezonu. I pewnie tej decyzji nie żałuje, bo w rywalizacji Al Habtoor Tennis Challenge poczyna sobie znakomicie i do półfinału przedostała się bez większego stresu. W trzech spotkaniach wygrała wszystkie sześć setów, jedynie dziś miała nieco trudniejszą przeprawę w pierwszej partii. Wygrała ją jednak, a później poszła za ciosem.

Godzina i po zabawie. Tak Magdalena Fręch ustawiła sobie mecz

W pierwszej rundzie Polka oddała zaledwie sześć gemów Holenderce Bibiane Schoofs, w drugiej - tylko pięć reprezentującej Finlandię Anastasiji Kulikowej. Dziś nawiązała do tych pojedynków, choć wygrana z Rosjanką Anastasiją Zacharową nie przyszła tak łatwo, jak mógłby to wskazywać końcowy wynik. W pierwszym secie to bowiem 20-letnia rywalka spisywała się początkowo lepiej - wygrała swoje podanie, później przełamała zaś Polkę.