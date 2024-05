Polka rewelacją turnieju. 500 miejsc różnicy w rankingu, 202 minuty kapitalnej przygody

Jeśli któraś z Polek miała błysnąć w Wiesbaden, to raczej Maja Chwalińska , próbująca wrócić do dyspozycji sprzed dwóch lat i miejsca w drugiej setce rankingu WTA. Leworęczna reprezentantka Polski w świetnym stylu przebrnęła eliminacje, dobrze zaczęła zmagania w deblu i... nagle wycofała się z obu tych specjalizacji. Już wcześniej walczyła z wielkim opatrunkiem na lewym udzie, kontuzja uniemożliwiła dalszą rywalizację.

W tej sytuacji w grze, co już było zaskoczeniem, pozostała Gina Feistel - córka dawnej polskiej mistrzyni i olimpijki Magdaleny Mróz, która jeszcze do jesieni 2022 roku reprezentowała Niemcy. W rankingu WTA zajmująca 609. pozycję, co raczej nie daje zwykle wstępu do imprez rangi tej w Wiesbaden. Ona jednak zaryzykowała, czekała do końca, aż zwolniło się miejsce w eliminacjach.