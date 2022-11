Polka przełamała rywalkę. A później? Koszmarna seria i wielka bezradność

Magdalena Fręch przegrała więc z Tamarą Korpatsch 1-6, 0-6. To klęska, bo bukmacherzy stawiali szanse obu tenisistek na równi. W piątek Polka grała bardzo dobrze i pewnie wygrała oba swoje mecze w drugiej rundzie i ćwierćfinale, Korpatsch tymczasem miała spore problemy w starciu ze znacznie niżej notowaną od Polki Hiszpanką Leyre Romero Gormaz. Dzisiejszy mecz pokazał, że nie miało to większego znaczenia.

Przełamanie na dzień dobry. Świetny początek łodzianki

Fręch to spotkanie zaczęła idealnie - już w pierwszym gemie wykorzystała swoją szansę na przełamanie serwisu rywalki i wygrała do 15. Później co prawda przegrała gema przy swoim podaniu, ale już w kolejnym prowadziła 40-15. I wtedy coś się zacięło.