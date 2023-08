Polka przekazała cudowną nowinę. Czeka ją jednak... przerwa od gry w tenisa

Alicja Rosolska po raz ostatni na kort wyszła w lipcu bieżącego roku w trakcie wielkoszlemowego Wimbledonu i... jej fani będą musieli się nieco naczekać na powrót swojej ulubienicy do gry. Wszystko to jednak spowodowane jest na szczęście nie np. kontuzją, a... wręcz przeciwnie, czymś fantastycznym. 37-latka ogłosiła bowiem w mediach społecznościowych, że po raz drugi zostanie mamą. Wskazała też ogólną datę swojego powrotu do zmagań w tourze.